中國女足改革發展方案印發：將積極申辦2031年世界盃

周一（24日），國家體育總局在官方網站公布了由體育總局、教育部、財政部、中國足協印發的《中國女子足球改革發展方案(2022-2035年)》（以下簡稱《方案》）。其中指出，中國將積極申辦2031年女足世界盃。



2022年2月6日，2022女足亞洲盃決賽，中國3-2韓國。（視覺中國）

《方案》設立了中國女足三階段主要目標，到2025年，改善女足發展的環境和氛圍，夯實女足發展基礎。女足國家隊位居亞洲領先水平，力爭獲得2023年女足世界杯、2024年奧運會前8名。

到2030年，女足聯賽組織和競賽水平達到亞洲一流，女足青少年國家隊力爭進入世界杯前4名，女足國家隊力爭獲得2027年女足世界杯、2028年奧運會前4名。

到2035年，中國女足實現全面發展，女足參與人口和社會化程度大幅提升，足球成為女性普遍參與的體育運動；女足聯賽組織和競賽水平達到世界一流，積極申辦2031年女足世界杯，力爭獲得2031年女足世界杯、2032年奧運會前3名。

《方案》還指，未來將實行中超俱樂部「男足帶女足」發展模式。（視覺中國）

《方案》還指，未來將實行中超俱樂部「男足帶女足」發展模式。探索把建立女足職業俱樂部作為中超俱樂部的准入條件之一，並納入中超俱樂部規範化建設綜合排名的重要評估指標，推動女足職業化進程，提升女足聯賽質量和品牌價值，擴大女足聯賽影響力。

此外，2023年女足世界盃賽程24日公布，中國女足將於7月22日首戰丹麥隊，8月1日對陣英格蘭女足。