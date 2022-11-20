新華社：整治層層加碼、一刀切問題　防止以優化措施為名放鬆防控

新華社發表題為《既要整治層層加碼，也要防止放鬆防控》評論，指面對依然複雜嚴峻的疫情防控形勢，只有堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，才能盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。



評論稱，每一次調整優化防控措施，都經過反覆研判、科學論證，確保積極穩妥、風險可控。進一步優化防控工作的二十條措施，是基於對病毒變異和傳播規律的把握和近三年來各地防控經驗的總結；充分利用資源，提高防控效率，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

評論稱，做好疫情防控工作，關鍵是科學精準、紮實推進，既要堅決整治「層層加碼」、「一刀切」等問題，也要防止以優化措施為名放鬆防控要求。嚴格執行國家統一的防控政策，及時糾正與第九版防控方案和進一步優化防控工作的二十條措施不相符的做法，及時糾正「擴大賦碼」、動輒「全域靜默」等簡單做法，防止「一天兩檢」、「一天三檢」等不科學做法。

評論強調，優化調整防控措施不是放鬆防控，更不是放開、「躺平」，而是適應疫情防控新形勢和新冠病毒變異的新特點，堅持既定的防控策略和方針，進一步提升防控的科學性、精準性。