廣州增8767宗本土感染　繼海珠區後白雲區封區　全區地鐵公交暫停

廣東省本土新冠疫情持續，昨日（20日）合共新增9085宗本土個案，其中廣州繼續佔大多數，共錄得8767宗本土感染，分別有882宗本土確診病例及7885宗本土無症狀感染者。

繼廣州海珠區後，廣州白雲區今日（21日）凌晨3時許宣布實行「強化社會面疫情防控措施」，嚴格限制人員流動，市民原則上非必要不外出，全區地鐵、公交全時段暫停服務，實施時間為即日起至11月25日。有網民分享白雲區市民搶購食品的情況，可見部分售賣食品的店舖擠滿人。



有網民分享白雲區市民在21日搶購食品的情況：

廣州白雲區發布的通告稱，近日白雲區疫情社會面傳播風險持續加大，防控形勢嚴峻。決定從即日起至11月25日實行多項防控措施，其中包括：

一、嚴格限制人員流動。市民除接受核酸檢測和緊急就醫等外，原則上非必要不外出，不串門、不紮堆、不聚集。社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。

二、實行臨時交通管控。地鐵、公交全時段暫停服務。除保障城市基本運行和疫情防控相關的車輛在落實相應管理措施的前提下予以通行外，其他車輛（包括電動自行車、自行車）原則上不流動。

三、除承擔防疫任務的醫務工作者、保供人員、社區工作人員、城市運行保障工作人員、志願者、機關事業單位幹部職工，其他人員原則上居家辦公。

四、各高校、職業院校和技工院校實施封閉管理。中小學階段學校、幼兒園暫停返校及線下教學。校外培訓機構暫停線下教學，托育、託管機構暫停服務。

五、除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應、物流貨運、生活超市（含肉菜市場）、藥店、醫療機構、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）等行業和場所正常運行外，其餘生產經營性場所一律暫時停產停業。

白雲區官方又稱，在市民的積極支持配合下，連續三天無新增病例的區域，可適當提前調整。如以上措施落實不力，疫情未能得到有效控制的區域，將適當延長管控。