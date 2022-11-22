廣東疫情｜昨增9022宗本土個案　廣州大部分傳播鏈基本阻斷

廣東省本土新冠疫情持續，昨日（21日）合共新增9022宗本土個案，分別為347宗本土確診病例，8241宗本土無症狀感染者，434宗本土無症狀感染者轉確診病例。省委書記黃坤明昨日督導調研廣州疫情防控工作，強調要咬緊牙關、再接再厲，堅持第九版防控方案、落實二十條優化措施不動搖、不走樣，著力強信心、擴戰果、積勝勢，全力以赴打贏疫情殲滅戰。



新增本土確診病例包括廣州253宗，深圳16宗，珠海2宗，汕頭1宗，佛山2宗，韶關1宗，惠州2宗，中山4宗，江門3宗，陽江2宗，湛江35宗，肇慶24宗，清遠2宗；新增本土無症狀感染者包括廣州7957宗，深圳14宗，珠海3宗，汕頭5宗，佛山190宗，河源1宗，梅州12宗，惠州2宗，汕尾1宗，東莞11宗，中山5宗，江門1宗，陽江6宗，湛江12宗，肇慶11宗，清遠8宗，揭陽2宗；本土無症狀感染者轉確診病例則為廣州428宗，珠海5宗，中山1宗。另外，全省新增35宗境外輸入確診病例，25宗境外輸入無症狀感染者。

截至昨日24時，廣東省累計報告新冠肺炎陽性感染者118589宗（境外輸入14811宗），其中確診病例25523宗（境外輸入6199宗），無症狀感染者93066宗（境外輸入8612宗）。

在廣州，位於黃埔區中新廣州知識城的方艙醫院已基本完成建設並即將啟用。據《廣東日報》報道，當前，廣州大部分區域前期本土聚集性疫情傳播鏈已基本阻斷，疫情主要控制在海珠重點區域，其他各區的散發疫情也基本控制在點上。

針對廣州疫情形勢和防控工作，黃坤明強調，要牢牢把握「三個堅定不移」，堅定信心決心，保持韌勁拼勁，強化以快制快，切實把各項防控措施抓實抓細抓到位，不斷鞏固和擴大防控成果，全力以赴把疫情控制住。要持續強化防控資源統籌調度和儲備，堅持全省一盤棋整合各方面力量，進一步挖潛擴能，加快方艙醫院和隔離場所建設投用速度，分梯隊啟用定點收治醫院，足額儲備各類救治物資，為掌握防控主動權提供有力支撐。

還要嚴謹細緻做好方艙醫院、隔離場所的建設管理，切實保障項目建設施工安全、防疫安全，科學做好「三區兩通道」設置，加強環境消殺，強化醫護人員、工作人員和志願者的個人防護和閉環管理，推動收治工作高效有序運轉。要落實「四早」要求，周密組織安排，提高核酸採檢效率，全速做好轉運隔離工作，確保「四應四盡」、「日清日結」，以有力措施把疫情控制在點上。要加強社會面防控，嚴格落實重點場所、重點人群防控措施，紮實做好跨省流動人員「落地檢」，嚴防輸入風險和新的聚集性疫情。