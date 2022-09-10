中秋節｜中國探月工程四期立項　國家航天局：將建月球科研站

國家航天局於中秋節（9日）宣布，國家探月工程四期已獲國家批准，並且進展順利。嫦娥六號月球探測器生產工作基本完成。



據介紹，嫦娥六號原是2020年嫦娥五號任務的備份探測器，具備到月球表面採集月壤返回地球能力。嫦娥六號預計明後兩年內發射，會和嫦娥四號合作道月球背面收集讓本，為中國與俄羅斯聯合建造國際月球科研站做前期準備工作。



此前，中國探月工程總設計師吳偉仁接受央視專訪時，介紹中國探月工程四期任務的計劃和安排。據了解，探月工程四期任務去年通過立項審批，目前已進入實施階段。根據計劃，中國將通過探月工程四期任務，在月球的南極建立月球科研站基本型。



國家航天局探月與航天工程中心主任劉繼忠指出，嫦娥七號正在研製中，後續將對月球南極進行探測，還將建立國際月球科研站的基本型。

國家航天局副局長吳艷華今年4月表示，探月工程四期今年正式啟動工程研製，將陸續發射嫦娥六號、嫦娥七號、嫦娥八號探測器，開展任務關鍵技術攻關和國際月球科研站建設。其中，嫦娥六號計劃到月球背面採樣，並正在論證構建環月球通信導航衛星星座。

根據國家航天局計畫，對月球南極的探索將由嫦娥六號和七號來完成，而嫦娥八號則將進行一些關鍵技術的月面試驗，為建設月球科研基地做一些前期探索。

此前，嫦娥五號探測器完成月球表面自動採樣。（國家航天局）

據了解，中國探月工程的國產化率已經逐步上升，嫦娥一號任務的國產化率超80%，但進口器件所占經費也超80%；嫦娥五號任務中，大陸國產化率達95%以上，引進器件所占經費大幅下降，約20%左右。而探月工程的中長程目標，是2030年實現載人登月任務，目前正在積極研製新一代載人火箭。

9月9日，中秋節前夕，中國宣布首次發現的月球新礦物，也是國際上發現的第六個月球新礦物。作為天體礦物學研究的重大突破性成果，發現「嫦娥石」使中國成為成為繼美國、蘇聯後，世界上第三個發現月球新礦物的國家。