國家衛健委：持續整治層層加碼　「該取消的要堅決取消」

國務院聯防聯控機制周二（22日）召開記者會，國家衛健委發言人米鋒表示，要持續整治層層加碼，「該管住的要堅決管住，該取消的要堅決取消，該落實的要落實到位，保障好疫情處置期間群眾的基本生活和就醫需求。」



米鋒表示，堅定不移堅持「動態清零」總方針。（新華社）

米鋒說，當前，隨著Omicron變異株快速傳播，中國周邊國家和地區疫情上升明顯，外防輸入壓力持續加大。近期，全國本土疫情呈現傳播範圍廣、傳播鏈條多、疫情波及面擴大的嚴峻複雜態勢。

米鋒表示，要堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移堅持「動態清零」總方針，堅決克服麻痺鬆懈心理和等待觀望心態，堅持第九版防控方案和二十條措施不動搖、不走樣，立足於防、立足於早、立足於快，科學精準做好疫情防控各項工作。

另外，被問及各地執行二十條優化措施已有十多天，各地方落實得怎麼樣？對於應對和處置當前的疫情有何作用和效果？國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔表示，國務院聯防聯控機制部署調度各地盡快推進二十條優化措施落實落地。目前，各地正有力推動落實。

胡翔指，要加大層層加碼整治力度，各地進一步加大層層加碼問題整治力度，重點對隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等問題開展整治，暢通群眾投訴舉報渠道，及時解決群眾投訴的急難愁盼問題，確保二十條優化措施落實到位、落地見效。