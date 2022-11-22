內地增2.7萬宗本土感染北京單日首次破千　另添2宗死亡

據國家衛健委數據，內地本土昨日（21日0時至24時）新增感染病宗27899宗，另新增2宗死亡個案，分別在河南及四川。北京昨日首度破千，本土感染個案1438宗。



昨日內地本土確診個案2145宗，包括廣東781宗，北京274宗，四川240宗，重慶178宗，雲南147宗，山西89宗，內蒙古77宗，河南75宗，江蘇51宗，浙江37宗，黑龍江28宗，陝西23宗，遼寧、山東各22宗，新疆19宗，甘肅14宗，貴州13宗，湖南11宗，福建10宗，湖北9宗，河北、海南各5宗，上海4宗，廣西、青海各3宗，安徽2宗，西藏2宗，天津1宗。

當日本土無症狀感染個案25754宗，其中廣東8241宗佔最多，另重慶6157宗，北京1164宗，甘肅983宗，山東966宗，新疆925宗，四川821宗，河北806宗，河南798宗，內蒙古745宗，陝西715宗，青海576宗，山西382宗，湖北353宗，吉林312宗，黑龍江293宗，天津264宗，江蘇233宗，廣西233宗，雲南161宗，湖南121宗，寧夏115宗，遼寧84宗，貴州75宗，浙江67宗，安徽53宗，上海44宗，福建20宗，海南19宗，西藏15宗，兵團9宗，江西4宗。

昨日新增2宗本土死亡個案，分別於河南鄭州及四川成都。截至昨日24時，累計死亡個案5231宗，現有確診個案23296宗（其中重症個案110宗），累計報告確診個案290787宗。

北京昨日首破千 疫情以來最嚴峻情況

北京昨日本土感染1438宗，為疫情以來單日首次破千；其中社會面篩查207宗。朝陽區仍為疫情最嚴重區域，本土感染783宗。

北京疾控中心副主任劉曉峰在21日的防控發佈會上稱，目前北京疫情持續處於高位，呈快速上升趨勢，地區差異明顯。當下面臨疫情以來最複雜最嚴峻的防控形式，處於最關鍵最吃緊的時刻。

孫春蘭赴重慶指導防控工作

重慶昨日本土感染6335宗，大部分集中在渝北區、江北區和南岸區等中心城區。

昨日，國務院副總理孫春蘭赴重慶調研指導疫情防控工作。她強調，要堅定不移堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移堅持「動態清零」總方針，堅持第九版、落實二十條，刻不容緩採取堅決果斷措施，發現陽性感染者第一時間收治，判定的密接人員及時管控，快檢、快轉、快隔、快解，做到「四早」、「四應四盡」，以利於更快阻斷傳播鏈條、遏制擴散蔓延，最大限度減少疫情對經濟社會發展和民生的影響。