「連花清瘟」假貨湧現市場　以嶺藥業：外觀極易混淆，保留追責權

上周，河北石家莊市公布乘坐地鐵、巴士及出入公共場所時不再查驗核酸證明。面對突如其來的「解封」，當地人都到藥房搶購各類感冒藥，更傳出連花清瘟膠囊斷貨的消息。

近幾日，市場上出現多款假冒的連花清瘟產品。藥廠「以嶺藥業」提醒，真假貨的外包裝非常相似，極易混淆，公司將保留追究責任人相關法律責任的權利。



今日（22日），石家莊以嶺藥業股份有限公司發布聲明稱，近期市場上出現諸多名稱為「連花清溫茶」、「鏈花清溫茶」、「蓮花清溫膏」、「蓮花清溫口服液」、「蓮花清溫植物飲料」及「蓮花清溫丸」的商品，以上商品及類似商品均非公司生產、銷售或授權生產、銷售。

以嶺藥業發表聲明，稱公司保留追究責任人相關法律責任的權利。（微信公眾號＠以嶺藥業訂閱號）

以嶺藥業表示，上述產品與公司生產的「以嶺連花清瘟」（藥品）及下屬公司生產的連花牌「連花清菲茶」（飲品）品牌名稱、外包裝等相近或相似，極易混淆，已有消費者對此產生重大誤解。

以嶺藥業提到，「連花清瘟」、「連花」、「連花清」、「連花清菲」為該公司依法註冊並獲得商標專用權的商標，而其生產的「連花清瘟膠囊」的外觀設計專利未授權他人使用。對生產、銷售假冒、混淆公司產品及其它侵犯公司商標專用權等合法權益的行為，公司保留追究責任人相關法律責任的權利。

據介紹，連花清瘟系列膠囊/顆粒是首次應用絡病理論探討外感溫熱病發病規律與治療，指導研發的專利新藥，可有效抑菌，調節免疫，抗炎退熱，止咳化痰。

2020年4月，國家藥品監督管理局批准連花清瘟膠囊/顆粒在原批准適應證的基礎上，增加「新型冠狀病毒肺炎輕型、普通型」的新適應證。