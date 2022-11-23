國家一級重點保護動物長江鱘遭非法捕撈　9人被捕

近日，四川宜賓江安縣公安局破獲一宗非法捕撈長江水生動物案，包括國家一級重點保護水生動物長江鱘10條，其中4條獲救放生。



今年6月以來，宜賓市江安縣公安局與相關部門成立「打擊整治非法捕撈專案組」，專項打擊處理長江上游江安段非法捕撈行為。

江安縣公安局民警介紹，早前接到江安縣陽春鎮中垻村的民眾舉報，村內有人非法捕撈，警方掌握線索後多次走訪，發現有人以釣魚竿、拉網等方式在長江流域非法捕撈。

專案組安排警力蹲守，最終拘捕9名非法捕撈者，查獲禁釣工具20餘套，禁捕工具10餘套，水產品超過1000斤。

警方放生4條長江鱘。（央視新聞）

為了逃避警方偵查，非法捕撈者提前轉移漁獲到其他地方。前述民警介紹，警方在現場未有查獲漁獲，但在其中一名非法捕撈者的家中發現一個水缸，缸內放滿所有漁獲。

在本次行動中，警方查獲10條長江鱘，4條已放生，3條被食用，3條飼養死亡後被丟棄，總涉案金額約1000萬元（人民幣，下同）。同時，警方在專案中亦查獲被捕鯉魚、鮎魚、鰻魚、黃辣丁等多種魚類，均被同時放生。

據介紹，長江鱘又稱達氏鱘，是中國長江獨有的珍稀野生動物，也是國家一級重點保護動物，世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN）野外滅絕（EW）級物種，距今已有1.5億年的歷史。