浙江現「四不像」動物　角似鹿、頭似羊　與大熊貓同屬易危物種

日前，浙江省台州市天台縣野生動物多樣性本底調查工作人員在查看紅外相機數據時，意外發現一隻「四不像」動物，該動物角似鹿、蹄似牛、頭似羊、尾似驢，可卻不是以上任何一種動物。據了解，這其實是國家二級重點保護野生動物「中華鬣羚」，此次亦為天台首次記錄到中華鬣羚。



2021年5月，台州市生態環境局天台分局委託台州學院共同開展天台野生動物多樣性本底調查，按照縣域野生動物調查技術規範，項目組將天台縣劃分成19個調查網格，並結合前期大量調查工作，在重點區域佈設80部紅外相機，展開24小時連續監測。之後一年多，紅外相機記錄了大量野生動物活動的影像，包括4種哺乳類國家級重點保護野生動物，分別為國家一級保護野生動物中華穿山甲、國家二級保護野生動物中華鬣羚、毛冠鹿和豹貓。

中華鬣羚。（搜狐）

其中中華鬣羚正是備受期待物種，據了解，其屬哺乳綱、偶蹄目、牛科、羊亞科、鬣羚屬動物，個體稍大於山羊，身體毛色黑灰或紅灰色，頸部背面有長而蓬鬆的灰白色鬃毛，尾巴和四肢粗短，由於角似鹿、蹄似牛、頭似羊、尾似驢，遂被稱為「四不像」。習性方面，中華鬣羚以草、嫩枝和樹葉為食，喜食菌類，通常於清晨和傍晚活動。

據項目組負責人台州學院潘志祥博士介紹，中華鬣羚被列入多個動物保護名錄，在《中國物種紅色名錄》、《中國瀕危動物紅皮書》將列入易危物種，與大熊貓一樣，這意味著該物種在野生生存受危，其數量在野生狀態下，未來一段時間內或進一步減少。

新記錄到的中華鬣羚。（台州日報）

由於中華鬣羚會在山崖亂石間跑跳，拍攝記錄難度大，在16個月的連續監測中，僅記錄到一隻。潘志祥稱，這說明該物種在天台的種群數量十分有限，他們已即時向台州市生態環境局天台分局進行情況說明，加強重點區域的生境保護，尤其是嚴厲查處非法捕獵行為；又呼籲民眾如偶遇一些大型野生動物，不要圍觀及打擾。