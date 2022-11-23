疫情｜內地昨增本土感染2.8萬宗　多省市開始通報省外輸入個案

據國家衛健委數據，昨日（22日0時至24時）內地本土新增感染28883宗。多地通報部分感染者由外省市輸入；上海對返滬人員採取0+5的防疫措施。



昨日內地本土新增確診個案2641宗，其中廣東860宗，北京388宗，四川272宗，重慶215宗，山西157宗，內蒙古124宗，河南115宗，雲南87宗，黑龍江63宗，江蘇62宗，河北45宗，陝西37宗，浙江33宗，山東30宗，遼寧22宗，貴州20宗，新疆19宗，上海、福建各15宗，吉林13宗，湖南12宗，海南10宗，湖北9宗，青海7宗，天津5宗，安徽2宗，江西、廣西、甘肅、寧夏各1宗。無新增死亡個案。

當日本土新增無症狀感染個案26242宗，包括廣東7951宗，重慶6728宗，北京1098宗，四川980宗，甘肅937宗，新疆928宗，河北912宗，山東767宗，河南736宗，陝西693宗，青海604宗，內蒙古526宗，山西488宗，湖北389宗，吉林386宗，江蘇282宗，廣西270宗，雲南255宗，黑龍江250宗，天津240宗，寧夏134宗，湖南、貴州各122宗，遼寧115宗，浙江88宗，安徽85宗，江西55宗，上海53宗，福建22宗，西藏10宗，海南、新疆建設兵團各8宗。

值得注意的是，除境外輸入個案外，內地多省市開始通報「省外輸入感染者」。四川通報昨日本土新增感染個案中有196宗來自外省；雲南有17宗、貴州49宗、廈門5宗等等。

上海官方亦稱，近期上海市內感染病例增多是因「本土陽性感染者源頭主要來自於外省市。」對於所有來滬返滬人員進行0+5的防疫措施，即所有抵滬不滿5日者，不得進入餐廳、超市等公共場所，在「三天三檢」的要求基礎上，第5日再進行1次核酸檢測，否則將會被持續「彈窗」標記。

截止昨日24時，現有確診個案24630宗（其中重症個案113宗），累計死亡個案5231宗，累計報告確診個案293506宗。