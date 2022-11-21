廣州白雲區凌晨宣布封區惹不滿　微博網民紛用廣東話粗口鬧爆

繼廣州海珠區後，廣州白雲區今日（21日）凌晨3時許宣布實行「強化社會面疫情防控措施」，嚴格限制人員流動，市民原則上非必要不外出，全區地鐵、公交全時段暫停服務，實施時間為即日起至11月25日。

白雲區凌晨時分宣布封區的做法引起大批市民不滿，微博上甚至有不少網民用廣東話粗口發泄不滿。



不少網民用廣東話粗口發泄不滿：

微博有網民發帖批評當局凌晨時分才宣布封區，帖文稱「凌晨鬼鬼鼠鼠發通告地鐵公交停運，一早起身人都未醒就俾班X家X激都醒曬，要跨區上班噶人點算，一日工資都唔夠俾車費啦X街，唔洗生活噶啦，起屋企等死或者日日貸款俾車費上班咯，X」

也有網民發帖批評當局「一刀切的做法」，帖文稱「一直強調不能一刀切不能隨便搞靜默，白雲自己把自己全切了哈哈，甚麼國家政策都是假的騙人的該靜默該搞死人還是搞死人，白雲仲癲過海珠啊！起步就系五日啊起步啊，上周末前就已經封X左大半個月啦」。

有網民分享白雲區市民在21日搶購食品的情況：

其他網民留言：

「麻了，一夜回到解放前，我這輩子還能堂食嗎？我還能去天河嗎？」

「你們下次發通知能不能別半夜發啊。」

「能不能直接把各類公司企業封了，這樣打工人就不會流動了呀，為甚麼老是要為難我們呢？不想為經濟受損擔責，天河精準封控，其他區就一例陽全區連坐。」

「咱就是說全國最先學會封區半夜發通知停交通的，但是打工人依然要跨區通勤的，第一個是誰知道嗎？是，我知道，並經歷過2次。」

「我真系X你，封X嗮佢算啦。」



據早前報道，廣州白雲區發布的通告稱，近日白雲區疫情社會面傳播風險持續加大，防控形勢嚴峻。決定從即日起至11月25日實行多項防控措施，其中包括：

一、嚴格限制人員流動。市民除接受核酸檢測和緊急就醫等外，原則上非必要不外出，不串門、不紮堆、不聚集。社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。

二、實行臨時交通管控。地鐵、公交全時段暫停服務。除保障城市基本運行和疫情防控相關的車輛在落實相應管理措施的前提下予以通行外，其他車輛（包括電動自行車、自行車）原則上不流動。

三、除承擔防疫任務的醫務工作者、保供人員、社區工作人員、城市運行保障工作人員、志願者、機關事業單位幹部職工，其他人員原則上居家辦公。

四、各高校、職業院校和技工院校實施封閉管理。中小學階段學校、幼兒園暫停返校及線下教學。校外培訓機構暫停線下教學，托育、託管機構暫停服務。

五、除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應、物流貨運、生活超市（含肉菜市場）、藥店、醫療機構、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）等行業和場所正常運行外，其餘生產經營性場所一律暫時停產停業。

白雲區官方又稱，在市民的積極支持配合下，連續三天無新增病例的區域，可適當提前調整。如以上措施落實不力，疫情未能得到有效控制的區域，將適當延長管控。