內地網文向官方提「十問」熱傳　質疑何以香港放開管控內地卻不能

內地本土新冠疫情蔓延多地，各地疫情防控持續。在此之際，一篇名為「十問」的文章周二（22日）在微信朋友圈等社交平台廣傳，其最早由公眾號「長安課堂」發出，內容是向衛生主管機構衛健委提出十大疑問，包括國產疫苗的有效性、有無客觀標準解除管控、當局的政策決策依據、內地為何和香港的疫情政策不同、世界盃現場球迷為何不用戴口罩和核酸證明，以及質疑為何要一味聚焦美國的情況等等。不過目前文章已被刪除。



文章開頭寫道，作為一個升斗小民，對衛健委有十個疑問，詢問當局能否受累給予解答。第一條問題是：「衛健委的主要職責是統計新冠相關數據嗎？對於新冠患者的治療方案，衛健委做了多少推廣工作？對於奧密克戎（Omicron）的致死率，衛健委公布了嗎？對於基層防疫的層層加碼，衛健委處理了幾個人？對於今年新疆西藏等地連續數個月的封控，衛健委認為合適嗎？」

第二條問題是：「歷史上產生的任何流感病毒有被人類消滅了的嗎？如果沒有，我們憑什麼又可以消滅新冠病毒哪？如果消滅不了新冠病毒，要付出什麼代價才能對一個看不見摸不著的病毒進行清零哪？一輪輪核酸檢測到底有多大用處哪？」第三條問題是：「絕大多數民眾都打了三劑以上新冠疫苗，為什麼還是照樣不斷感染新冠？到底疫苗有沒有用？」第四條問題是：「和其它流感病毒相比，奧密克戎的致死率到底是低還是高？奧密克戎到底致死了多少人？」

第五條是：「針對新冠病毒，我們解除管控的標準是什麼？如果沒有客觀科學的標準，難道要一直管控下去嗎？」第六條是：「北京最近的三例死亡病例都是臥床不起的老年病例，請問他們究竟是怎麼感染的？流調有結果了嗎？是不是只要是流感，核酸檢測就有可能顯示陽性哪？如果是這樣，核酸檢測的意義何在？」第七條是：「我們的新冠防控政策決策依據究竟是什麼？是數據，是模型，還是推測？鍾南山、張文宏、張伯禮等專家已經說了奧密克戎的毒性很低了，我們為什麼還要管控一個並不致命的疾病？」

文章認為人口更稠密的香港社會也一切正常，質疑內地為何要這麼擔心所謂的醫療擠兌。圖為政務司副司長卓永興與財政司副司長黃偉綸一同觀看七欖賽事，為香港隊打氣。（黃偉綸FB圖片）

文章又提到中港兩地的比較，在第八問指：「因為制度不同，人口稠密程度遠高於內地的香港從來就沒有做過全員核酸檢測，而且已經放開管控幾個月了，香港社會目前一切正常，發生醫療擠兌了嗎？為什麼香港都沒發生醫療擠兌，內地就要這麼擔心所謂的醫療擠兌哪？難道香港沒有老人和孩子嗎？」

近日，卡塔爾世界盃開鑼，現場可見球迷皆不用戴口罩，對此文章問道：「世界上120多個國家早都沒有對新冠進行管控，這些國家的民眾健康受到了什麼傷害了嗎？他們都生活正常嗎？他們憑什麼要比中國人生活得更自由那？卡塔爾世界盃開幕了，現場球迷沒見誰戴口罩，也沒聽說要看核酸檢測證明，難道他們和我們生活的不是一個星球？難道新冠病毒不傷害他們？」

沙特球迷現場見證歷史性勝仗，當然興奮。（Getty Images）

在第十條問題中，文章對中外的比較提出質疑，問道：「印度和我國人口差不多，面積連我國的一半都不到，印度的疫情究竟是個什麼情況？非洲的尼日利亞防疫工作成效顯著，我們不去對標和自己國情差不多的印度，不去學習尼日利亞，整天統計美國的數字，這樣對我們防疫有什麼實際意義？」

最後，文章請衛健委認真回答完以上問題，再對新冠防控作出決策部署，「這點要求過分嗎？」

「十問」發表後引發網民廣傳，目前原文已無法查看，「長安課堂」已被封號，但社交媒體上仍有大量網民轉發、討論。當中不少網民對文章反應正面，有人表示看了後感覺沒多大問題，既然群眾對防疫政策有疑問，那有關部門大大方方回應就是了，說不定還能聚集民心，「結果第二天不僅文章被蔽，連號也沒了……這效率，可以。這效率如能用對地方，那就好了」。