廣東疫情｜昨增近9千本土個案　廣州海珠第6度延長強化封控措施

廣東本土新冠疫情持續嚴峻，昨日（22日）再新增8811宗本土個案，惟已較過萬宗的高點顯著回落，它們分別為353宗本土確診病例、7951宗本土無症狀感染者及507宗本土無症狀感染者轉確診病例。其中，廣州海珠區第6度延續強化疫情防控措施；深圳方面，明日（24日）起乘坐公共交通須憑48小時核酸證明或當日採樣記錄。



新增本土確診病例為廣州235宗，深圳15宗，珠海5宗，汕頭4宗，佛山7宗，韶關4宗，河源2宗，惠州3宗，中山7宗，陽江2宗，湛江44宗，茂名2宗，肇慶20宗，清遠1宗，潮州2宗；本土無症狀感染者為廣州7735宗，深圳25宗，珠海10宗，汕頭5宗，佛山105宗，梅州6宗，惠州5宗，東莞22宗，中山4宗，江門2宗，陽江6宗，湛江16宗，肇慶2宗，清遠5宗，揭陽3宗；本土無症狀感染者轉確診病例則為廣州487宗，東莞16宗，湛江2宗，清遠2宗。另有19宗境外輸入確診病例、20宗境外輸入無症狀感染者及4宗境外輸入無症狀感染者轉確診病例。

截至昨晚24時，全省累計報告新冠肺炎陽性感染者126932宗（境外輸入14850宗），其中確診病例26406宗（境外輸入6222宗），無症狀感染者100526宗（境外輸入8628宗）。

在廣州，海珠區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室昨晚發布最新通告稱，目前，海珠區疫情仍處於高位波動期，呈現重點片區病例集中多發、重點片區周邊多點散發的特點，疫情形勢依然複雜嚴峻。從市疫情防控大局出發，經綜合審慎研判，決定將2022年11月13日發布的《海珠區關於繼續強化部分區域疫情防控措施的通告》延續實施至11月27日24時。

海珠區繼續延續強化疫情防控措施。（廣州市海珠區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室）

另在深圳，市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室通告稱，11月18日以來，深圳市出現多起確診陽性病例。按照「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，根據當前新冠疫情防控工作需要，從11月24日零時開始，進入全市交通場站（機場、火車站、汽車站、客運碼頭、地鐵站）、乘坐公共交通工具（地鐵、公共汽車、出租車、網約車）、進入公共密閉空間等須憑48小時核酸檢測陰性證明或當日（24小時內）核酸採樣憑證（記錄）。

各類卡口24小時值守，嚴格執行體溫必測、口罩必戴、行程卡必查，進出須憑48小時核酸檢測陰性證明（有疫情的區須憑24小時核酸檢測陰性證明），市民進出須在「電子哨兵」打卡登記或掃「場所碼」。

所有來（返）深人員，抵深前須通過「深i您」小程序進行來（返）深申報，抵深後嚴格落實「落地檢」及「三天三檢三不（不聚會、不聚餐、不前往人群密集場所）」措施，並按深圳市出行防疫政策（可通過國務院客戶端小程序、深圳市衛健委或i深圳公眾號查詢）落實相應管理。如未履行疫情防控義務而造成疫情傳播，將承擔相應法律責任。以上防控措施後續將根據疫情防控形勢進行動態調整。