韓片在華重新上線　外交部：從沒限韓令　對人文交流持開放態度

中韓關係因美國2016年協助韓國部署薩德反飛彈系統（THAAD）而急轉直下，坊間一直盛傳中國政府限制韓國藝人和節目。然而據韓國官方周二（22日）表示，中國已恢復韓國電影在當地的線上播放，是中國實施「限韓令」6年以來的首次。周三（23日），中國外交部回應指，對同韓方人文交流合作持開放態度，並重申中方從來沒有實施過「限韓令」。



本月15日，二十國集團峰會期間，韓國總統尹錫悅和中國國家主席習近平在印尼峇里島舉行首次面對面會談，是兩國領導人自2019年以來的首次會晤。周三，外交部發言人趙立堅表示，習近平和尹錫悅就中韓關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見，達成一系列重要共識，為下一步中韓關係發展指明了方向。中方願同韓方一道落實好兩國元首重要共識，推動中韓關係深入發展。

對於中方相關機構已允許韓國的影視作品在中國播放一說，趙立堅重申，中方從來沒有實施過所謂的「限韓令」，中方對同韓方開展人文交流合作持開放態度。趙又指，據他了解，去年以來，中國已經引進播放了多部韓國電影和電視劇。

最後，趙指出，推動合作需要雙方相向而行，希望韓方同中方一道，繼續為活躍兩國人文交流，增進相互了解和友好感情做出積極努力。

習近平（左）及尹錫悅（右）二十國集團峰會期間會晤。（資料圖片）

周二，韓國總統新聞事務高級秘書金恩慧在記者會上表示，韓國電影已重新開始在中國的OTT平台上播放；在韓中首腦會談上，尹錫悅強調了兩國文化、人員交流以及溝通的重要性，中國國家主席習近平對此表示認同。韓聯社報道指，上述措施可被解讀作會談為中方回應韓方關切創造了契機。

金恩慧又強調，期待中方基於有意義的會談成果，創造解除韓國文創內容進口禁令的光明未來，韓方將持續為此努力並予以關注。

據韓聯社報道，騰訊視頻日前開始提供韓國導演洪尚秀2018年的作品《江邊旅館》的播放服務。韓國電影振興委員會駐華代表處首席代表丁珉榮表示，該片獲得中國國家廣播電視總局的批准，從月初起上線騰訊視頻。他稱，這也是2017年後所製作或上映的韓國電影首次在騰訊、優酷、愛奇藝等中國主要的影音平台上架。

事實上，今次已非首次「限韓令」鬆動或解除的消息，去年12月3日，由羅文姬、李熙俊等主演的韓國電影《哦！文姬》（오!문희）在中國上映，是時隔6年，韓國電影再次在華上映。為了宣傳造勢，片方更更開通微博，並附上宣傳片及海報，這也是羅文姬首次登上中國銀幕。

今年2月，據韓媒報道，宋慧喬、張基龍主演的劇集《現正分手中》亦會於中國正式播出。