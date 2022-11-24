任賢齊曾發文相助　重慶8歲失蹤男童父親沉痛宣佈：兒子在天堂

來自重慶的8歲男童孫澤莀今年8月在甘孜雅礱江邊上失蹤，3個月來，其父孫安亮為尋子孳孳不倦，日前為了引起社會關注，更拜託台灣藝人任賢齊幫忙發聲，隨後帖文獲得兩岸三地的多名藝人相繼轉發，包括舒淇、張震嶽、吳卓羲、林峯等。不過周三（23日）下午，孫安亮在社交媒體平台發布消息，指愛子經已去世，請各位好心人幫忙刪除尋人啟事。



孫安亮在社交平台上發佈公告信指：「懷著非常沉痛的心情向各位好心人致信，謝謝這三個多月以來社會各界的好心人對我兒子孫澤莀的關心和祝福，謝謝您們的大愛。我想他在天堂的另一邊也感受到了各位爺爺奶奶叔叔阿姨哥哥姐姐的關心。在此我代表兒子小孫澤莀對大家說一聲謝謝。謝謝你們的關心和祝福。謝謝各位好心人的關心和祝福。懷著沉痛的心情向大家致謝。請各位好心人幫忙刪除孫澤莀的尋人啟事。謝謝您們三個多月以來對我和我家人的關心和幫忙。謝謝您們。」

公告信一出，輿論普遍表示震驚及哀慟。由於孫安亮並沒有透露兒子的具體死因，引起部份網民猜測是拐賣還是落水或其他原因，但也有聲音認為這涉及私隱，應予以尊重。另外，有網民關注到事件本來多月沒有進展，卻在明星幫忙發聲後就得出結果，十分巧合，「明星多幫一下這樣的忙吧，最少很快能有進展」、「心寒，找了兩三個月，明星發聲，五六天就有結果了，無論結果是好是壞」。

據早前報道，今年7月7日，孫安亮帶著獨生子孫澤莀從重慶到四川甘孜州雅江縣探親，原定8月7日回家。8月2日中午，他讓兒子到地下室做功課，自己則準備午飯，可當他炒了三個菜後，打算去地下室看一眼進展時，卻發現兒子不見了。雖然隨後得知兒子是被鄰居家的小孩叫出去玩了，看似不是什麼大事，可是當天下午，孫先生找遍廣場、步行街以及附近的樓道、廁所、遊樂場等，都沒有找到兒子身影，感到有異的他當即報警。

孩子衣服在江邊石塊（紅圈）上被發現。 （上游新聞）

據閉路電視顯示，孫澤莀和同行朋友當日下午近1時進入了廣場附近一片監控盲區遊玩，到了1時36分時，朋友被拍到先行離開，孫則再未出現。警方還在當晚11時許，於河邊發現孩子所穿的全部衣物，包括內褲、襪子等。至於孫安亮和妻子則往下游河段搜尋，但過了10多天都沒找到一絲線索。

3個多月一晃眼就過去，事件在11月初正式被立案為被拐賣案。而眼見離奇失蹤的兒子仍音信全無，且社會關注度隨著時間而愈發降低，自己在網上發聲的傳播力度亦很弱，孫安亮於是想到向名人求助。據指，他早前得知任賢齊等一眾明星正在當地錄節目，遂專門提前去其經過地點等待，希望他們能夠為自己發聲、擴大影響力。

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幸好，任賢齊樂意幫忙，在微博上公開發聲：「騎行路上偶遇這位苦苦尋找失踪孩子的父親，他的遭遇讓我們每個人看著心痛。請大家幫幫這位無助的父親！如果有相關信息請盡快聯繫他的電話。願他的孩子早日回家！​」其他轉發的明星也紛紛希望孩子早日與家人團聚。