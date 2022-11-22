網傳江西失蹤39日中學生在河中被打撈起　警方闢謠：還在搜尋中

日前，江西一位15歲高一學生胡鑫宇在封閉式校園內「人間蒸發」，警方翻遍整間學校，將化糞池抽乾都未獲任何線索。

20日晚內地多個社交平台傳言失聯男孩已找到，在信江河中被打撈起。昨日（21日）警方證實「失聯男孩被找到」為謠言，目前還在搜救中。



綜合內媒報道，近日江西發生2宗高中男孩失蹤案。其中一位為16歲的李正宇，目前已被找到；另一位則為還未找到的15歲男孩胡鑫宇，截至今日（22日）已失蹤39日。

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有不少網友將兩宗失蹤案混淆，發佈「胡鑫宇已被找到」的不實消息。甚至有網民稱，失聯多日的胡鑫宇「在當地信江河中被找到，已打撈上岸。」並發出多段影片顯示警方正在河邊打撈。

「胡鑫宇被找到，正被打撈起」的謠傳視頻。（網絡影片截圖）

但昨日，警方闢謠該消息稱，目前多支專業隊伍都還在搜索中，已對胡鑫宇失聯一案已立案偵查。「傳言太多，希望廣大網友不要輕易相信和傳播謠言，給家屬造成不必要壓力。一切以官方通報為準。」

胡鑫宇母親接受《新京報》採訪稱，「鑫宇還沒找到。」其他家屬亦表示，還未收到胡鑫宇被找到的官方消息，在社交媒體否認傳言，「信江河打撈上來的不是胡鑫宇，家屬還在搜尋中。」

據胡鑫宇母親稱，胡鑫宇最後與家人通話的時間是10月9日。男孩失聯後，她檢查了兒子留在宿舍的物品，「東西都在，唯獨卻一支錄音筆和一張飯卡。」