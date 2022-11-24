每縣必建一個方艙醫院？　廣東惠來促村民遷墳騰地惹議

廣東省的本土疫情持續，網傳揭陽市惠來縣為了興建方艙醫院，發布公告號召當地村民遷墳騰地，引發爭議。



惠來縣神泉鎮日前發出「緊急遷墳公告」。（網上圖片）

上周六（19日），一份由惠來縣神泉鎮人民政府發出並加蓋公章的「緊急遷墳公告」在網絡廣泛流傳。公告中稱，為貫徹落實省委關於「每個縣區必須建設一個方艙醫院」的要求，全力推進惠來縣方艙醫院建設項目，根據兩份「徴地預公告」文件的要求，在神泉鎮神農村被徵地範圍內（土名「東埔」）的墳墓現需全部遷移。

公告又指，相關範圍內的墳主或者墳主親屬需於公告發布之日起2日內，自行完成遷墳，「逾期未遷出的視為無主墳處理，將統一組織進行遷移。由此引起的一切後果和法律責任，由墳主或者墳主親屬自行負責。」

同時，公告中還附上了鎮執法隊、鎮殯監隊以及神農村等負責人的聯繫方式。

圖為廣州方艙醫院。（示意圖/南方+ ）

針對公告內容，有內地自媒體撥打上述聯繫人電話進行確認，鎮執法隊方隊長證實公告文件是真的，「政府現在已經要這樣規劃了，為我們這地方人民群眾的生命健康，所以，不遷的話，到時候也會採取一些其他措施。」

網民點睇：

「遷墳過程中給死者順帶也做個核酸吧。」



「死人也不得安生。」



「幾十年後，後人怎麼看這段歷史？」



「已徵地的範圍遷墳也正常，時間太趕而已。」



「生死都沒有尊嚴。」



據公開資料顯示，惠來縣是廣東省的著名僑鄉、粵東地區對外的貿易門戶，海上運輸業發達，船隻往來眾多，海洋歷史文化淵源深厚，是海上絲綢之路的重要節點。