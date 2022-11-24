浙江「90後」公務員爛賭欠2千萬　中紀委：莫讓賭球毀了年輕幹部

卡塔爾世界盃如火如荼，沙特、日本接連爆冷贏下勁旅，內地有許多參與「賭波」的民眾在賽後調侃，要「上天台（內地跳樓的意思）」。世界盃期間網絡非法賭球多發，各地警方提醒公眾，謹防「賭球詐騙」，呼籲遠離網絡賭波。

今日（23日）中紀委亦發表題為《剷除賭博行為生存土壤，莫讓賭球毀了年輕幹部》的文章，警示黨員幹部莫因賭球迷失信仰、陷入貪腐。



文章以幾名因賭波遭起訴的幹部舉例，其中不僅有公職人員因參與賭波受賄，有的甚至成為線下賭局、非法博彩網站的組織者，在違法犯罪路上越走越遠。

廣西一名四級警長在2014年巴西世界盃期間參與賭波，收受賄賂共計60萬元（人民幣，下同），今年2月被判處2年4個月有期徒刑，並處罰金15萬元。

浙江「90後」幹部鐘垚楨在賭波中欠下近2千萬債務，紀檢部門打印其流水賬目時使用近2包A4紙。面對催債壓力，鐘垚楨利用職權，收取客戶「好處費」，給國家稅收造成嚴重損失。目前，鐘垚楨涉嫌職務犯罪案件已在嘉興市秀洲區人民法院開庭審理。

雲南某國企總經理張宇與公司同事參照手機軟件給出的歐洲杯、世界杯、歐洲「五大聯賽」賠率，以買球隊輸贏的方式進行賭波，通過微信結算賭資，涉案賭資約20萬元。張宇於今年被開除黨籍，移交檢察機關審查起訴。

還有湖南某國企員工為博彩網站招攬賭客，從眾賺取「人頭費」；通過職務便利貪污國家徵地費用以償還賭債。今年3月獲罪3年2個月，處罰金16萬元。

沙特、日本接連爆冷贏下勁旅，內地有許多參與「賭波」的民眾在賽後調侃，要「上天台（內地跳樓的意思）」。（微博＠姚凌宇）

賭波違反足球運動真諦

文章稱，這些年輕幹部從球迷變賭徒，究其根本，是理想信念缺失，宗旨意識淡薄。

江蘇省淮安市紀委監委第一審查調查室負責人徐毅稱，在辦案中發現，一些年輕幹部不注重黨性修養，拜金思想嚴重，面對誘惑缺乏定力。且年輕幹部大多社會閱歷不深、盲目樂觀自信，尤其對網絡賭球的危害認識不夠，往往以「玩」的心態開啟「賭」的大門。

中紀委發表題為《剷除賭博行為生存土壤，莫讓賭球毀了年輕幹部》的文章，警示黨員幹部莫因賭球迷失信仰、陷入貪腐。（視覺中國）

文章表示，「賭」和「貪」勾連緊密，黨員幹部和公職人員參賭涉賭背後往往存在著權力尋租問題。有關單位要加強健全單位人事管理和財務管理，深入推進對公職人員「八小時」內外的監督管理。

中國足協紀委書記閆佔河表示，足球運動是中國影響力最廣泛的體育項目之一，深受廣大群眾喜愛，但賭球行為完全違背了足球運動的真諦，更是違反法律法規。他呼籲全社會共同抵制非法賭球不良現象，淨化足球環境，營造風清氣正的足球發展環境。