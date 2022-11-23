世界盃綜合症？阿根廷爆冷輸波　廣東球迷胸悶氣短湧醫院求醫

昨晚（22日）沙特阿拉伯爆冷2:1贏下勁旅阿根廷，內地不少球迷氣憤到甚至打爆電視機，廣東省梅州市中醫醫院更接診大批前來就診的球迷。



該院主治醫師張彥中介紹，「世界盃綜合症門診部」和本屆世界盃同期「開鑼」，門診的一眾主治醫師亦是醫院足球隊成員，更能共情球迷們的情緒。開幕至今，該門診已接診6、70名患者；昨晚阿根廷爆冷後，部分球迷患者就出現了胸悶氣短等症狀，前來就診。

有球迷在梅州中醫院「世界盃綜合症門診」就醫。（人民日報健康客戶端）

梅州有「中國現代足球之鄉」之稱，當地居民對足球更是高度關注。該門診的創意就源於上屆世界盃。一名當地老球迷因德國隊小組賽被淘汰而失眠，翌日上班時出現頭暈、噁心等症狀，右手也無法活動；隨後被梅州中醫院確診為「植物神經功能紊亂」。

張醫師稱，目前來就診的患者以男性球迷居多，因連續熬夜、情緒波動導致失眠、內臟功能紊亂、焦躁等多種症狀。醫院主要採用中醫傳統療法，包括中藥調理、針灸等，並整合院內急症、內分泌、推拿等其他科室共同會診。

張醫師表示，世界盃等熱門事件容易引起一些群體性的不適症狀，醫生也會針對性地指導大眾注意日常生活中的健康問題，比起就診，更要注重日常健康宣教。「世界盃綜合症門診」除方便球迷們就診外，同時宣傳熬夜等造成的健康問題，符合中醫的「治未病」理念。