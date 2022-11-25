網傳廣州海珠區居民搶救護車衝出封控區　警方：實為假冒救護車

廣州疫情未止，海珠區為重災區，至今仍在封控之中。昨日（24日），一張廣州交警部門指揮攔截「救護車」的截圖在內地網絡上流傳，有網民聲稱海珠封控居民搶了救護車衝出封控區。

廣州警方回應稱，交警部門指揮攔截的涉事車輛為套牌假冒救護車，目前交警部門已將該車攔截。



昨日（24日），一張廣州交警部門指揮攔截「救護車」的截圖在內地網絡上流傳，（網絡圖片）

據該張網傳的微信對話截圖，廣州荔灣區交警稱「請在工作中注意發現該救護車，特別是海珠各卡口，連人帶車截停」。對話截圖又附上涉事車輛的照片。

內媒《南方都市報》旗下的《南方+》報道指，從廣州市相關部門獲悉，海珠區並未發生居民搶救護車衝卡的案件，交警部門指揮攔截的涉事車輛為套牌假冒救護車，目前交警部門已將該車攔截。

廣州市公安局指揮中心宣傳處處長許欣昨日表示，當前廣州仍有個別人員不遵守政府防疫管理措施，不但造成了新冠病毒傳播風險，最終還受到公安機關懲處。

許欣透露，近日在一些疫情防控管控區域內，有些群眾挪動圍蔽水馬、擅自外出；有些甚至聚集衝卡，走出管控區之外，涉嫌違反國家疫情防控法律法規。這些不理智的行為顯然增加了交叉感染和病毒傳播擴散的風險。

許欣又稱，公安機關也發現有個別人傳播謠言、煽動情緒，請大家不要輕信，更不要參與不理智、不合規甚至違法的行動。據統計，從10月23日至今，廣州公安機關已查處涉疫違法犯罪案件148宗。