廣州女確診者入住方艙兩日後自縊亡　曾稱害怕染疫被說閒話

廣州的本土疫情持續，當地已至少啟用19個方艙醫院用於接收新冠患者。內媒《財新網》周三（23日）報道指，一名32歲女患者在方艙醫院隔離期間自縊身亡，消息旋即引發廣泛關注，惟相關報道目前已遭到下架。



廣州城中村居民被轉運隔離。（影片截圖）

上周一（14日），居住在廣州城中村的小雅（化名）檢出新冠陽性後，未有第一時間被轉運隔離，亦無得到任何專業醫療指導，她的丈夫則作為密切接觸者先被轉運至從化區的一間酒店隔離，而她直至上周三（16日）才被轉運至由廣州南沙體育館改建的方艙醫院集中隔離。

上周四（17日），小雅的丈夫亦確診新冠，據與小雅一同隔離的人介紹，她得知此消息後心情變得極為低落，說過年不想回老家，因怕感染了新冠病毒會被老家的人說閒話，她當日與親人通電話時也流露出了對於感染新冠的恐懼。

據方艙醫院內的閉路電視顯示，小雅上周五（19日）晚徹夜未眠，一直在方艙內走動。翌日一早，即入住方艙醫院兩天後，小雅未有吃早餐先給丈夫打了一通電話，並將銀行戶口內的3萬元人民幣轉給他，叮囑了句「你收好」。隨後小雅便來到廁所隔間，用打包帶編成的繩子自縊，結束了自己的生命。

廣州的城中村。（網上圖片）

當地警方通過調查後，致電小雅的家屬稱「排除他殺」可能。

據了解，小雅是兩個孩子的母親，孩子們與老人住在湖北老家，自己和丈夫在廣州務工從事服裝製衣產業，他們居住的海珠區南洲街上沖村，是發生嚴重疫情的城中村之一。

此外，廣州今波疫情始於10月22日，並持續至今，已累計錄得逾10萬宗本土感染個案。

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