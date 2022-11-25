廣州荔灣實行「圍院式管理」　出入口設閉路電視並24小時值班值守

廣州本土新冠疫情持續嚴峻，其中荔灣區今日（25日）宣布最新防疫措施，其中一項為在社區、經濟聯社、城中村、住宅小區等區域實行「圍院式管理」。



荔灣區官方發布多項最新防疫措施，其中包括「社區、經濟聯社、城中村、住宅小區等區域實行圍院式管理」。

相關要求包括各圍院式管理區域保留必要的出入口，安裝必要的閉路電視設備，落實全天24小時值班值守並預留應急通道，確保有序進出。加強人員進出管理，嚴格落實查驗健康碼、48小時核酸陰性證明、掃場所碼、測溫、規範佩戴口罩等措施。

此外，圍院式管理區域內居民盡量減少外出、減少聚集，加強個人健康監測，非必要不接受非居住人員來訪，按所在街道統一安排積極參加核酸檢測。房屋租賃中介、業主、二手房東等出租方要明確防控責任人和聯繫人，按照要求向社區、經濟聯社提供出租房屋和承租人動態信息。對不報告租住房屋情況、不配合政府和社區、經濟聯社開展工作的，依法依規追究責任。

除了「圍院式管理」外，荔灣區還要求居民群眾非必要不外出，一般市民居家辦公，各高校、職業院校和技工院校繼續實施封閉管理。中小學階段學校、幼兒園繼續暫停返校及面授教學。校外培訓機構繼續暫停面授教學，托育、託管機構繼續暫停服務。除保障市民生活和城市基本運行的行業和場所正常運行外，其餘經營性場所繼續暫停營業。

廣州昨日共新增8001宗新冠肺炎本土個案。廣州市衛健委昨日表示，近兩日荔灣區有散發陽性個案，總體相對平穩。