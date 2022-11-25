內地感染個案激增與優化二十條相關？　港大專家：無因果關係

內地的新冠疫情持續嚴峻，昨日（24日）通報新增32695宗本土感染，再創近月新高。至於感染人數激增是否與優化防疫「二十條」相關，病毒學家、港大生物醫學學院教授金冬雁直言「沒有關係」。他並指「二十條」實際上沒有完全放開，也不是「什麼都不做」。他認為「二十條」落實後，做好重點人群的疫苗接種，以及加強基層醫療設施建設十分關鍵。



香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁。（網上圖片）

《澎湃新聞》報道，金冬雁表示，數據的激增可能有各種原因，跟是否實施「二十條」以及實施是否嚴格沒有關係。因為實行了「二十條」不可能漏掉很多感染者，「現在的個案激增情況是一個偶合的事件，並非兩者之間有因果關係。」

金冬雁又針對各地疫情形勢表示，各地要具體情況具體分析，「現在肯定還有一段過渡期」。總體來說，「二十條」包括具體的實施細則，還是希望走更科學、更精準、更可持續化的道路。他指，落實打疫苗、制定分診治療的方案和加強基層醫療設施建設，這三點是最要害的。

而對於內地目前的防控難點，金冬雁表示，越要求精準，對科學水平要求越高，科學防控、精準防控肯定是難過「一刀切」。他並建議，鼓勵大家多測抗原，然後讓抗原陽性的人採取一定的自覺的居家隔離措施，或者是集中隔離。