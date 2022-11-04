港大專家：「長新冠」後遺症大多數是短暫的，且症狀輕微

部分曾染疫患者在康復後會出現「長新冠」後遺症，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友曾表示，接種過疫苗的人，感染新冠患後遺症的風險要遠低於未接種過疫苗的人。

港大物醫學學院教授、病毒專家金冬雁周四（3日）接受官媒《健康時報》訪問時指，新冠後遺症絕大多數是短暫的，而且症狀輕微。



香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁。（網上圖片）

金冬雁表示，目前，科學界對於新冠後遺症的定義不一致，也沒有特異性的檢測方法或診斷指標。「人們所能獲取的新冠後遺症信息全部都來自感染者的自述，這使得結果缺乏客觀衡量標準」

金冬雁進一步解釋，世界衛生組織（WHO）認為，被感染後的3個月仍存在，且至少持續2個月的，才能被稱為新冠後遺症。而美國CDC則認為，被感染後1個月仍出現、復發或存在的相關症狀就能稱為新冠後遺症。

金冬雁稱，「新冠後遺症的症狀絕大多數都是短暫的，而且症狀輕微。不僅如此，在這些症狀中，大多數也都是跟心理健康和精神健康相關的問題，最常見的包括疲倦、頭痛、失眠、焦慮等等。」

金冬雁又指，長期症狀並非新冠獨有。在1918年甲型流感大流行、2003年SARS爆發以及2014年西非埃博拉疫情後，患者都有過感染後的後遺症。不過，相較於Delta變異株和原始毒株，Omicron變異株大流行階段的新冠後遺症比例已大大降低，無症狀感染者出現新冠後遺症的機會微乎其微，輕症者出現新冠後遺症的比例也遠遠低於重症者。