雲南曲靖20萬人被賦黃碼需「5天5檢」　背後隱藏一大筆核酸生意？

近日，雲南省曲靖市對20萬人健康碼賦予黃碼，當局稱完成「5天5檢」後會自動轉為綠碼。值得注意的是，這背後隱藏著一大筆「生意」，因不久前當地成立了一間核酸檢測企業。



雲南曲靖對20萬人健康碼賦予黃碼，當局稱完成「5天5檢」後會自動轉為綠碼。（示意圖／視覺中國）

據《澎湃新聞》報道，多名網民日前在社交平台發文稱，雲南曲靖有20萬人被賦予黃碼，而被賦黃碼的原因為「屬於陽性個案的時空伴隨者」。

當地12345（政務服務便民熱線）證實，「經過和曲靖疫情指揮部溝通，本月本次賦黃碼人員約為20萬，數據量大，涉及面廣。」而健康碼轉綠的條件則需完成「5天5檢」，其後便可正常出行。

而針對不少網民反映自己並未去過曲靖也被賦黃碼的情況，當地12345稱，若有依據證明自己沒有去過曲靖，或者有依據證明自己沒去過有陽性人員去過的地方，沒有時空交集或時空伴隨，也可以提交證據，直接申請改碼。

曲靖市位於雲南省東部，至2021年末，全市常住人口為570.1萬人。（掌上曲靖）

另據其他內媒報道，曲靖盤古醫學檢驗實驗室有限責任公司11月14日成立，暫時未知20萬黃碼與靠核酸振興經濟是否相關，但若20萬人進行「5天5檢」，以混檢5元（人民幣，下同）每人計算，5天就是500萬元，當地居民即使每人每年只進行一次核酸檢測亦涉及上千萬元。據了解，上述核酸檢測企業法定代表人彭紀華，註冊資本1000萬元。

公開資料顯示，曲靖市位於雲南省東部，地處雲南、貴州、廣西三個省份的交界。根據《2021年曲靖市國民經濟和社會發展統計公報》，至2021年末，曲靖全市常住人口為570.1萬人。