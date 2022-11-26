廣東疫情｜昨增8396本土個案　廣州天河局地強化防控非必要不外出

廣東本土新冠疫情持續，昨日（25日）再新增8396宗本土個案，它們分別為506宗本土確診病例、7405宗本土無症狀感染者及485宗本土無症狀感染者轉確診病例。在廣州天河區，當局發布關於進一步強化部分區域社會面疫情防控措施的通告，決定在天河區除石牌街、天河南街、林和街、冼村街、獵德街以外的區域嚴格限制人員流動，並實行臨時交通管控等。



新增本土確診病例為廣州361宗，深圳24宗，珠海6宗，汕頭1宗，佛山22宗，韶關5宗，河源2宗，惠州8宗，中山3宗，江門3宗，陽江4宗，湛江45宗，茂名6宗，肇慶13宗，清遠1宗，潮州2宗；本土無症狀感染者為廣州7058宗，深圳27宗，珠海9宗，汕頭3宗，佛山150宗，韶關2宗，河源1宗，梅州5宗，惠州5宗，東莞68宗，中山47宗，江門5宗，湛江7宗，茂名1宗，肇慶8宗，清遠8宗，揭陽1宗；本土無症狀感染者轉確診病例則為廣州463宗，珠海6宗，韶關2宗，東莞9宗，清遠5宗。

廣東本土新冠疫情持續。（南方+）

昨日，廣州市天河區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發通告指，近日，天河區疫情社會面傳播風險持續加大，防控形勢嚴峻複雜。為有效阻斷疫情傳播擴散風險，切實保障廣大人民群眾生命安全和身體健康，經綜合審慎研判，決定在天河區除石牌街、天河南街、林和街、冼村街、獵德街以外的區域，實行強化社會面疫情防控措施，實施時間為11月26日0時至11月30日24時。

措施包括嚴格限制人員流動，市民除接受核酸檢測和緊急就醫等外，原則上非必要不外出，不串門、不紮堆、不聚集。社區小區、城中村（包括石牌村和天河村）、產業園區實行封閉式管理，入口嚴格實行測溫、掃場所碼和查驗24小時內核酸檢測陰性證明等措施；實行臨時交通管控，地鐵、巴士全時段暫停服務，除保障城市基本運行和疫情防控相關的車輛在落實相應管理措施的前提下予以通行外，其他車輛（包括電動車、自行車）不得流動；除承擔防疫任務的醫務工作者、保供人員、社區工作人員、城市運行保障工作人員、志願者、機關事業單位幹部職工，其他人員原則上居家辦公，或就地轉為社區志願者，向所在社區報到，全面參與社區防疫工作和社區服務。

住宿經營場所應嚴格防疫管理，酒店、賓館和其他住宿場所應嚴格實行測溫、掃場所碼和查驗24小時內核酸檢測陰性證明等措施，詢問入住人員旅居史，對發現近7天內到過風險區域的入住人員必須第一時間向社區居委會報備，並督促入住人員落實防疫措施，故意隱匿本人或他人旅居史、接觸史的，依法追究法律責任；嚴格工作人員管理，各單位要加強支援疫情防控工作人員管理，嚴格落實閉環管理措施，支援疫情防控工作人員的集中居住場所（含酒店、賓館和其他住宿場）不得同時接待社會面客人入住（經屬地街道或疾控部門評估同意的工作需求除外）。

此外，除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應、物流貨運、生活超市（含農貿市場）、藥店、醫療機構、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）等行業和場所正常運行外，其餘生產經營性場所一律暫時停產停業。進入以上場所應嚴格落實“場所碼”等掃碼核驗工作，須持有24小時內核酸檢測陰性證明。各相關街道建立專門的服務保障隊伍，設立暖心服務熱線和醫療諮詢熱線，及時響應市民訴求。