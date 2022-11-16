足球︱前國足主帥李鐵仍下落不明　教練培訓班中途被帶走已6天

前中國國家足球隊主帥李鐵早前在職業教練培訓班最後一天，被國家體育總局的人員帶走，至今近1星期，依然下落未明。

中國媒體《21世紀體育》作者秦雲11月16日寫道：「『您呼叫的用戶暫時無法接聽您的電話，您的呼叫信息我們將以短信方式通知機主。謝謝，請掛機！』……我們都是在求證同一個問題：那位國足前主帥，現在還能接聽電話麼？」



前中國足球國家隊主帥李鐵。（Getty Images）

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秦雲11月12日在個人微博上發文：「風傳，職業教練培訓班最後一天，身為講師的國足前主帥沒現身。另一位講師解釋：有事被總局的人叫走了。前主帥被叫走後，『失聯』至今。」

李鐵被帶走前，正在參加中國足總11月8日至10日在大連舉辦的職業級及A級教練持續教育培訓，當時其他著名前國腳楊晨、范志毅、李毅以及前國青隊長宮磊均在場。身為講師之一的李鐵被指是在培訓班最後一天前被帶走，換言之他應是11月10日被帶走並一直失聯。

秦雲11月16日寫道：「大家以為國足前主帥也就暫時缺課半小時到一小時，沒想到直到課程全部結束，大家一起拍畢業合影了，他的人影也沒有出現」、「晚上，關於國足前主帥『被帶走』的消息在參加這次培訓的教練們中間傳播。第二天，消息繼續在國內足球圈傳播。有人試圖聯系國足前主帥，但是無果。——他『失聯」了。」

中國著名媒體人秦雲11月12日在個人微博上發文指李鐵被當局帶走後失聯。（截圖）

微博認證的體育節目主持人「李平康1991」11月12日亦曾發文，「多個消息源確認李鐵確實出了點情況，不過從之前的情況看，被帶走也不一定就會坐實，只不過尷尬的是，昨天剛剛官宣加入世界杯解說天團，如果不能在世界杯開始前回來，他這個事就等於公開了！」李鐵被帶走至今，官方尚未有正式公布或說法。

11月12日上午和晚上，秦雲和認識李鐵的朋友先後撥打國足前主帥的手機號碼，都只聽到秘書台的電話錄音：「你呼叫的用戶暫時無法接聽你的電話……」秦雲11月16日再次發稿，「我們依然沒有這位國足前主帥的音訊以及關於他的確切消息。」

李鐵本月初到瀋陽與學生交流。（李鐵微博）

李鐵失聯原因眾說紛紜，中國媒體人冉雄飛確認李鐵在大連被調查，原因很可能與中超球隊武漢卓爾（現稱：武漢長江）舉報他有關。李鐵2017至2019年曾執教武漢卓爾，成功領軍從中甲升上中超，李鐵之後離隊執教國足。

李鐵被指當時人工很高，雙方出現3000萬工資糾紛，後獲中國足總主席陳戌源擺平，李鐵拿回工資但與武漢卓爾撕破臉。李鐵離隊後，武漢卓爾成績不佳，一度有降班危機，球隊認為李鐵逃避責任還在索求工資。早前武漢卓爾開除6個球員，這些人被指與李鐵關系非常密切，也跟球隊出現勞資糾紛，6人追薪過程中發現，事件可能跟李鐵團隊和6人談人工時作出口頭承諾，但未寫入合約，追薪時球會不認賬，直接跟李鐵對簿公堂，檢舉李鐵在部分球員合約中的不當行為。

然而上述事例只能說明，李鐵與武漢卓爾之間存在糾紛，至於是否與他被當局帶走有關，仍不得而知。

李鐵個人微博最後一次更新是11月7日，他發文轉載帶領國足進軍2002世界盃決賽周主帥米路天奴域的微博文章，感言：「每屆世界杯都會想起曾經我們一起拼過命的時光！總有種感覺，那些日子就像前幾天的經歷，20多年一晃而過，誰又不感嘆我們曾擁有過如此痛快的青春啊！」月初他亦曾到瀋陽體育學院與學生交流。

45歲的李鐵球員生涯曾在英國效力愛華頓和錫菲聯，2011年退役，翌年展開教練之路。2019年底他接替納比當上國足主帥，至2021年12月辭職，由李霄鵬接任。