足球︱前國足主帥李鐵教練培訓班中途被帶走 傳已失聯多天
撰文：吳慕兒
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前中國國家足球隊主帥李鐵突傳失聯，中國媒體新浪體育引述包括著名媒體人秦雲在內的微博指，李鐵「被總局（國家體育總局）的人叫走」，失聯至今，原因不明。
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秦雲11月12日在個人微博上發文：「風傳，職業教練培訓班最後一天，身為講師的國足前主帥沒現身。另一位講師解釋：有事被總局的人叫走了。前主帥被叫走後，『失聯』至今。」
李鐵被帶走前，正在參加中國足總11月8日至10日在大連舉辦的職業級及A級教練持續教育培訓，當時其他著名前國腳楊晨、范志毅、李毅以及前國青隊長宮磊均在場。身為講師之一的李鐵被指是在培訓班最後一天前被帶走，換言之他應是11月10日被帶走並一直失聯。
微博認證的體育節目主持人「李平康1991」同日亦發文指，「多個消息源確認李鐵確實出了點情況，不過從之前的情況看，被帶走也不一定就會坐實，只不過尷尬的是，昨天剛剛官宣加入世界杯解說天團，如果不能在世界杯開始前回來，他這個事就等於公開了！」
李鐵被帶走至今，官方尚未有正式公布或說法。
李鐵個人微博最後一次更新是11月7日，他發文轉載帶領國足進軍2002世界盃決賽周主帥米路天奴域的微博文章，感言：「每屆世界杯都會想起曾經我們一起拼過命的時光！總有種感覺，那些日子就像前幾天的經歷，20多年一晃而過，誰又不感嘆我們曾擁有過如此痛快的青春啊！」月初他亦曾到瀋陽體育學院與學生交流。
45歲的李鐵球員生涯曾在英國效力愛華頓和錫菲聯，2011年退役，翌年展開教練之路。2019年底他接替納比當上國足主帥，至2021年12月辭職，由李霄鵬接任。
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