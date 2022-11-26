612基金案國際關注　外交部駐港公署：司法公義不容外部勢力置喙

用於支援社運人士的612人道支援基金，被指未有做社團註冊，天主教榮休樞機陳日君、藝人何韻詩等6人被票控違反《社團條例》。裁判官嚴舜儀昨日（25日）在西九龍法院，裁定6名被告全部罪成。今日（26日），外交部駐港公署發言人對英國外交、聯邦和發展事務部國務大臣等個別西方政客借香港特區法院依法審理該案，詆毀抹黑香港人權狀況，妄圖干擾特區正當司法程序，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。



發言人表示，有法必依、違法必究是法治核心要義。基本法充分保障香港居民享有言論、新聞、出版的自由，但任何權利和自由都不是無邊界的，任何人都不能以任何名義凌駕於法律之上。特區司法機關依法秉公辦案，無可指摘，不容置喙。

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發言人強調，香港回歸以來，「一國兩制」事業始終沿著法治軌道運行。在香港國安法和新選舉制度護佑下，香港社會海晏河清，法治正義得到伸張，廣大香港居民依法享有的各項權利自由得到更好保障。個別政客頑固抱持意識形態偏見，把民主人權當做乾預他國內政的「萬金油」，為違法分子喊冤叫屈、撐腰張目。其所作所為，是「逢中必反」的陰暗心理和荒謬邏輯作怪，是對特區法治赤裸裸的踐踏和褻瀆。

發言人指出，香港是中國的香港，不是少數外部干預勢力為所欲為的「政治秀場」。中國共產黨第二十次全國代表大會重申堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅持和完善「一國兩制」制度體系，香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢不可阻擋。我們敦促有關政客摒棄“雙標”做派，立即停止信口雌黃的抹黑，立即收回干預香港事務和中國內政的「黑手」，不要站在正義與法治的對立面，不要站在14億中國人民的對立面。