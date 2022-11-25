612基金未作社團註冊　陳日君何韻詩等６被告罪成　全被判罰款

用於支援社運人士的612人道支援基金，被指未有做社團註冊，天主教榮休樞機陳日君、藝人何韻詩等6人，被票控違反《社團條例》，他們否認指控，爭拗基金不屬社團，又稱他們在基金中沒有相互的權利與義務，控方卻指基金運作的二十多個月中，曾牽涉4億元交易，認為須受到監管。裁判官嚴舜儀今(25日)在西九龍法院，裁定6名被告全部罪成，其中陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩等５名基金信託人，被判罰款4000元，基金秘書施城威則被判罰款2500港元。



6名被告：陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩、施城威，被票控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」，指他們在2019 年7 月16 日至2021 年10 月31 日，作為「612 人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指明時限內為基金註冊。首5名被告為基金的信託人，第六被告則為基金的秘書。

612基金的5名信託人(由左至右)：何秀蘭、陳日君、吳靄儀、何韻詩及許寶強，各被判罰款4千元。(劉安琪攝)

612基金在修例示威爆發期間成立

控方案情指，反修例示威於2019年6月爆發，第二至第五被告於同月15日宣布成立「反送中受傷被捕者人道支援基金」，同年7月6日，首4被告以信託人身份，宣布基金改名「612 人道支援基金」，指基金會用以支援被暴力鎮壓的人士。該基金一直運作至2021年8月18日停運，同年10月31日解散，基金運作期間從未註冊。

曾資助民陣示威用音響器材

該基金運作期間，共有10.3萬筆入賬記錄，涉款約2.7億元，提取款項則有7600筆，涉及2.6億，戶口定存款項約2.7億，結餘7000萬元。基金曾資助多個團體，包括曾資助民陣616遊行的音響設備約21.8萬元；香港大專學界國際事務代表團到倫敦、日內瓦進行遊說，亦曾獲資助5000元作交通膳食津貼等

控方指基金涉4億款項應受監管

控方認為基金並非《社團條例》附表中可剔除的類別，故須在成立一個月內註冊，否則社團幹事便屬犯罪。且612基金曾舉辦公眾籌款等活動，牽涉4億多元交易，須受《社團條例》監管，以讓公眾知道組織的合法性。

案中6名被告。(詳看下圖)

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辯方指被告不涉相互權利與義務

辯方卻指眾被告並無相互權利與義務，認為這是決定612基金是否屬於社團的指標之一；至於基金的秘書施城威，他是受薪僱員，他未有簽署信託契約，亦需向信託人匯報工作，顯然與各信託人間沒有相互權利及義務。

控方卻指施獲授權運用款項，其職能超於普通員工，嚴官在審訊時亦質疑，5名任信託人的被告，會以其信託人名義籌募資金，且得其他信託人同意便可動用資金，認為他們有決策權。

案件編號：WKS 4829-4834/2022