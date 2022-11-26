疫情｜烏魯木齊社會面基本清零　低風險區生活秩序分階段有序恢復

新疆烏魯木齊市人民政府新聞辦公室今日（26日）上午召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，市委常委、宣傳部部長隋榮會上通報，當地社會面基本清零，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。



隋榮表示，經評估，烏魯木齊市已實現社會面基本清零目標，但同時要清醒地認識到，該市仍有一定數量的高風險區，且近兩日每日新增陽性感染者仍在100宗左右波動，疫情傳播風險依然存在，防控成果還需持續鞏固。

近期，全國本土疫情多發、頻發，傳播鏈條多，波及範圍廣，外防輸入依然面臨較大壓力。根據當前疫情防控形勢，經烏魯木齊市疫情防控工作指揮部研究，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。其中在第一階段，組織引導低風險區居民按樓棟單元分時段錯峰下樓有序活動，督促居民保持社交距離，戴口罩不扎堆、不聚集，因疾病等特殊原因，需外出的人員憑有關證明出行，由社區點對點轉送，全程做好個人防護。小區內的果蔬店、便利店、理髮店、食品生產加工等生活保障類經營場所，經全面消殺、社區評估合格後可開放，家政、裝修、快遞、外賣等人員不得進入小區，非本小區人員原則上不得入內，所有外來物品配送採用無接觸式服務，消毒後靜置半小時以上，方可進入小區。在本小區閉環管理的工作人員與小區居民同側管理。

發布會現場。（直新聞）

第二階段，社區或街道範圍內，各小區均已成為低風險小區後，居民可在社區或街道範圍內有序活動。社區要加強組織引導，小區出入口要配備專人值守，加強人員出入管理，嚴格落實查驗和掃場所碼以及規範佩戴口罩等措施。社區或街道邊界要派人巡查，及時勸阻越界行為。社區要維護小區出入口、周邊經營場所秩序，及時糾正不掃碼、不戴口罩、不保持安全距離等行為，優先開放社區範圍內的超市、便利店、果蔬店、肉店、馕店、藥店、理髮店、五金店等經營性場所，保障居民生活需要。

第三階段，如果所在區所有的社區均已連片成為低風險區域，經評估後，居民可在本區域內跨區活動，但禁止進入高風險區域，銀行、商超、農貿市場等生活必需場所可恢復營業，落實限流准入措施。餐飲行業可提供到店自取和送餐服務，不得開展堂食，景區、公園等室外公共場所落實各項防疫措施，人員控制在最大接待量的50%以內，文化娛樂等經營性場所、校外培訓機構暫緩開放，福利機構、養老服務機構等場所繼續實行封閉管理，配備適量的公交車、出租車在區縣范圍內運行，方便群眾出行。私家車暫不上路行駛。加強公共交通從業人員管理，每日開展健康監測和核酸檢測，落實交通工具每日消毒，加強對車輛和工作人員防疫規範的抽查力度。

就上述安排，隋榮提到幾點，一是已經出戶下樓在小區內活動滿3天的市民朋友，即日起可以出小區，在本區縣內低風險區域內有序活動，暫時不允許駕車出行；二是高風險區連續5天內未發現新增感染者降為低風險區域，市民朋友可以出戶下樓，在小區內有序活動。3天內若無新增感染者，可出小區在本區縣內低風險區域有序活動；三是未發現新增感染者不滿連續5天的高風險區，按照《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》嚴格執行「足不出戶 上門服務」措施；四是可以出小區的個體工商戶，店鋪在本區縣內的，允許恢復經營；五是上述措施實施後，經綜合評估排除疫情傳播風險的，可逐步恢復交通，允許跨區縣流動，駕車出行，點對點上班，有序恢復正常生產生活秩序。