靠發國難財成為上市公司？　內地250間核酸檢測機構涉造假被查

據內媒報道，多省份經過開展排查發現，多達250間核酸檢測機構涉及頻繁造假，目前已被有關部門責令整改。另有26間機構自行或被責令暫停核酸檢測業務，涉及上市公司華大基因、蘭衛醫學，以及此前陷入「假陽性」爭議的和合診斷等。



有自媒體發表文章指，全國地級市有270多個，相當於每個地級市就有一間核酸檢測機構造假，即已經成為全國性的惡性事件。文章並質問，「為什麼越防控越多」，「要麼是防不住了，要麼是在造假」。

文章又稱，由此不難看出衛健委被核酸檢測機構綁了架著烤著，「老鼠都沒了，貓就失寵了，貓糧就沒有了」、「把下雨的權力交給賣傘的人，他就天天下雨」。

此外，文章直指，核酸造假機構或多或少與地方一二三把手們有千絲萬縷的聯繫，一些機構的背景更涉及官幾代、紅幾代、商幾代、權幾代，「巧妙地利用身份與權力槓桿，迫使地方決策者就犯，甚至狼狽為奸。」

而值得注意的是，A股新冠檢測板塊有67間上市公司，總營收達到2516億元（人民幣，下同），淨利潤728億元。當中，九安醫療在半年報中創造了淨利潤增速27728%，前三季度的利潤增長達到31919%，睿智醫療的淨利潤增長率亦高達6799%。