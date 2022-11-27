廣州海珠區近萬人有疏解意願　符合連續5天核酸陰性等條件可離開

廣州市今日（27日）宣布，海珠區近萬人有疏解意願，只要符合持續5天核酸檢測結果陰性等條件，將獲安排以閉環方式轉運到市內或市外目的地。



廣州市舉行疫情防控新聞發布會。通報稱，廣州昨日（26日）新增7412宗本土感染個案，其中7266宗為無症狀；大多都在隔離觀察、高風險區篩查或閉環管理重點人員檢測中發現。

海珠區佔6920宗，主要呈現重點片區聚集、周圍多點散發的特點。康鷺、大塘、龍潭片區新增個案數趨於穩定，但在原管控區西側、南側等相鄰區域社會面個案增多，部分城中村出現聚集性的疫情。

另外，天河區部分街道的感染者數量持續增加，相繼出現多個混管核酸檢測陽性，說明社區存在隱匿傳播；番禺區疫情多點散發和局部聚集並存，前期的聚集性疫情已得到有效控制，但是近3日連續報告多宗不明來源社會面個案。

廣州專門成立疏解工作專班，在全面分析評估風險的基礎上，制訂工作方案，對照人員名冊、疏解條件，逐個摸查返鄉和投親靠友意願，提前與疏解目的地「點對點」溝通，確保返程人員落實目的地相關防控要求，將外溢風險降到最低。

根據摸查情況，海珠區康鷺、龍潭、逸景疊彩、瑞寶等重點片區目前近萬人有疏解意願。只要滿足「持續5天核酸檢測結果陰性、健康碼綠碼、所在樓棟連續3日無新增病例」等條件，接受3天集中健康監測後，就可閉環轉運到市內或市外目的地。

另外，廣州部分單位、機構落實企業閉環生產管理模式，申請「白名單」、「集體碼」管理，正有序復工復產。