疫情｜官方禁擴大全員檢測範圍　北京等地推「核酸自採」惹議？

內地疫情持續升溫，在官方整治層層加碼、列明不按行政區域開展全員核酸檢測之際，多地就推出「核酸自採」。



《人民日報》健康客戶端報道，內蒙古鄂爾多斯康巴什區、河南新鄉市、北京豐台區部分社區（村）開展了不同形式的核酸自採工作。

11月14日，微信公眾號@鄂爾多斯發布發文表示，康巴什區將推行居民自採核酸。社區會發放核酸檢測試管，居民採樣後，由社區工作人員上門收集試管；在集中核酸檢測過程中，同樣由工作人員發放核酸採集拭子，居民自行採樣，工作人員收集拭子後封裝試管。

康巴什區的居民介紹，當地一些重點區域的集中核酸檢測已實行核酸自採，「在入口處發放棉籤，出示信息登記，自己採樣完成之後，工作人員會協助放置到採樣管裏」。

前述居民稱，現場有工作人員指導採樣，速度很快，並不會浪費過多時間，也避免了交叉感染。對於居家隔離的人群，社區會發放試管和棉籤，「讓居民自採，然後工作人員上門回收」。

居民會獲派核酸檢測用的棉籤和試管，自行採樣後，再由工作人員上門採集。（微博＠陳晨時間）

11月15日，河南新鄉牧野區投入300部自助採樣設備，設置於商場、企業、超市、學校等人員密集場所。

體驗過核酸自採的居民稱，其居住的小區樓下也設置了自助採樣設備，又認為這種方式更適合年輕人群。他介紹，使用時，先掃碼預約，消毒手部和測溫後，對準設備張大嘴巴，用棉籤擦拭咽後壁位置，待設備發出「檢測通過」的提示後，即可將棉籤放入試管內。

河南新鄉居民使用自助核酸採樣機進行檢測。（健康時報）

北京豐台區部分社區（村）已經啟動核酸自採服務試點。馬家堡街道嘉園二里社區核酸自採點的工作人員稱，以戶為單位，最多5人一管，按照人數領棉籤，每日下午3時至4時半期間會發放和回收核酸採樣管和棉籤，當天就送檢。

南苑街道德鑫嘉園核酸自採點則沒有發放數量限制，每日上午9時半至10時半領管，下午3時至4時將樣本送回。德鑫嘉園社區的工作人員介紹，推行核酸自採主要考慮到行動不方便的群體，「核酸自採側重服務於有網課學生、行動不便的老人家庭」。

居民獲派核酸檢測用的棉籤和試管，自行採樣後，再由工作人員上門採集。（微博＠大話往事）

豐台區的居民介紹，核酸自採的流程簡單易懂，先去核酸點領管和棉籤，用指定的微信小程序掃碼，添加個人信息，自己採樣後將採樣管送回核酸處即可，「我用了兩天，一管一戶，也不用排隊」。

前述居民稱，採用自助核酸採樣主要考慮到兩點，一是孩子上網課不方便排隊，二是近期北京陽性病例增加，為安全起見選擇核酸自採，同時居委會亦建議大家自採，而自助採樣的核酸檢測結果很及時，「昨天晚上將樣本送回，今早凌晨出的結果」。

核酸自採看似避免交叉感染風險，但在微博上仍引起不少討論。有北京的網民稱，家附近所有核酸檢測點突然關閉，但出入公共場所仍需持48小時檢測證明，官方沒有給予任何緩沖和試行階段。同時，社區發管自測隊伍超過百人，領取後就在附近「自採」，發放及回收試管僅有個半小時，質疑此做法根本是最大的聚集和造成疫情傳播風險。

網民睇法：

咱就是說社區常態化核酸點一個接一個取消，上午就剩最後一個檢測點了，大家排隊排了四個多小時然後說不給做了，所有常態化核酸點都沒了，所有人想要做核酸只能自採，自採還不能保證時效性。



核酸檢測有兩個核心要點，第一是準確，第二是效率。專業的事情讓專業的人做才有保障。​



真行 也不通知 直接把檢測點都關了 不自願也得自願了



這是個好方法，但是吧，太考驗人的自覺性了，萬一有人明顯感到身體不適卻不採樣，給空棉籤怎麼辦呀？​



核酸自採？那真是糊弄鬼了 ​



開啟自己捅自己新關卡 ​



自己捅自己或者家人互捅

