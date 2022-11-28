上海再有民眾示威喊「不做核酸」　「烏魯木齊中路」路牌傳被拆

新疆烏魯木齊10死火警引發不少民眾不滿。上周六（26日）深夜，上海有數百市民聚集在該市的烏魯木齊中路舉行燭光晚會悼念死難者，遭警察驅散。周日（27日）下午起，再有民眾在烏魯木齊中路集結示威，其後同樣遭警察驅散。



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台媒中央社報道指，27日下午，民眾再於烏魯木齊中路集結，現場高呼「放人」聲音不斷，有人則喊「不要做核酸」。由於人群集結，從上海圖書館沿著淮海中路轉入烏魯木齊南路、中路，沿途路口、路邊可見警察，在傍晚5時許，路障被運載到現場，警方架起路障。

有現場民眾表示，有人被警方逮捕，民眾對於警方粗暴動手深感不滿，因此不願散去、高喊放人。報道又指，警方為了拉出封鎖界線，數度和現場民眾發生推擠。

法新社報道則指，示威人數達數百人，有示威者手持白紙和花束。警察採取行動請民眾離去時，有數名民眾被補。

其中一則網傳消息及影片稱，當晚有人在樹上貼上一張白紙，不料隨即遭警員抓走，群眾激動大喊「放人」，並與警員發生推撞。也有網傳影片顯示，一名手持相機的男子遭警察按在地上制伏。

此外，網傳照片顯示，有工作人員將「烏魯木齊中路」路牌搬走，並丟棄在路邊。

據早前報道，在26日深夜，據荷蘭《忠誠報》（Trouw）駐中國特派記者任美珞（Eva Rammeloo）在個人Twitter上發布的多段片段顯示，大批上海民眾聚集在烏魯木齊中路上高叫「新疆解封」、「不要核酸」、「要自由」等一系列口號及唱國際歌等，也有人點燃悼念蠟燭，現場有寫著「逝者安息」的紙牌。