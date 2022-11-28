BBC稱駐上海記者遭警員毆打拘押　被捕理由為怕他感染新冠

英國國家通訊社（PA）報導，英國廣播公司（BBC）攝影記者勞倫斯（Edward Lawrenc）昨日（27日）在上海採訪民眾不滿封控抗議事件時，遭到警方毆打。



報導引述社群媒體上的影片，顯示BBC攝影記者勞倫斯被拷上手銬，並被拖倒在地。

BBC透過發言人對外發表聲明，「BBC極度關切我們的記者勞倫斯遭受的對待，他在上海採訪抗議活動時遭到逮捕並戴上手銬。」發言人強調，「他被拘押數小時後才獲釋，被捕時遭到警察拳打腳踢，這是他以特派記者身分工作時發生」，但對於勞倫斯被拘留的原因，BBC方面稱「還沒有得到可信的解釋」。

BREAKING: #BNNChina Reports@BBC journalist Edward Lawrence (@EP Lawrence) was detained by CCP police while covering the lockdown protests in #Shanghai. pic.twitter.com/fXnzJ8ZT5W — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 27, 2022

另一方面，釋放勞倫斯的內地官員表示，逮捕勞倫斯是因為以防他被群眾傳染新冠肺炎，但BBC認為這個理由不可信。

英國《每日郵報》（Daily Mail）網站則報導，依據流出的社群媒體影片所示，勞倫斯被警方強制帶走時，曾拚命向友人喊「現在快打電話給領事館」。

+ 3

日前在新疆烏魯木齊市發生致命火災、引起民眾懷疑防疫過度延誤救災後，上海、北京、成都和武漢都有規模不等的聚集悼念烏魯木齊火災受難者的活動，有民眾表示「雖然白紙上什麼都沒有，但是我們都知道他說了什麼」。