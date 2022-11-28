廣東疫情｜本土增超9千宗個案　海珠區縮小封控區唯延長封控3日

據國家衛健委數據，昨日（27日0時至24時）廣東本土新增感染9108宗，其中廣州本土感染佔8295宗。海珠區部分高風險區繼續延長封控至12月2日。



昨日廣東本土確診個案1347宗，其中廣州1129宗，深圳54宗、湛江34宗、東莞33宗，佛山23宗，惠州15宗，江門12宗，清遠10宗，肇慶、韶關各7宗，珠海6宗，茂名5宗，汕頭4宗，河源、陽江各3宗，潮州2宗。

當日本土無症狀感染個案7761宗，包括廣州7166宗，深圳72宗，湛江14宗，東莞109宗，佛山222宗，中山63宗，惠州33宗，江門14宗，清遠、珠海各12宗，河源15宗等。

海珠通告管控區強化封控措施延至12月2日

昨日(27日）晚間，海珠區再次發布通告調整封控措施，縮小封控區域為：東曉路東曉路-昌崗路以東，黃埔湧-赤沙湧-華南快速乾線-廣州環城幹線-新光快速路以西的區域（以下簡稱“管控區”，詳見附圖紅色區域）。該區域第7度延長強化封控措施至12月2日午夜12時。

海珠區縮小管控區域，封控時間再延長至12月2日。（海珠發佈）

對於管控區內的非高風險區，按照「二十條」中「閉環泡泡」防控模式，連續5天核酸陰性、近3天無發熱、咽痛、乾咳等不適症狀、健康碼為綠碼的員工實行「白名單」、「集體碼」管理，閉環轉接至企事業單位或機構，實行管理閉環，落實主體責任，有序復工復產。

管控區內的非高風險區居民可在「管控區」內有序活動、不聚集、不扎堆，做好個人防護。

另外，昨日廣州疫情防控發佈會上稱，將疏解近萬名海珠區符合條件的人員至其他市區。

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通告中稱，持續按照分類施策、分批轉運、安全有序、嚴防外溢的原則，對符合「3+5+3」（所在網格、小區或樓棟已至少3天無新增陽性個案，連續5天核酸陰性、無不適症狀、健康碼為綠碼，落實3天集中健康監測）和「8+3」（連續8天核酸陰性，近3天無不適症狀、健康碼為綠碼）條件的滯留人員在做好風險研判的基礎上，開展返程前健康監測，強化集體組織和信息推送，落實閉環接轉，全力確保人員安全疏解。