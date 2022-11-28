疫情｜內地本土感染破四萬宗　北京日增3888宗尚無緩解趨勢

據國家衛健委數據，昨日（27日0時至24時）中國本土新增感染個案為40052宗，再創新高。



昨日內地本土新增確診個案3748宗，包括廣東1347宗，北京840宗，重慶238宗，山西162宗，河南157宗，四川157宗，雲南133宗，內蒙古121宗，山東90宗，浙江65宗，福建56宗，黑龍江、陝西各54宗，遼寧50宗，河北40宗，江蘇30宗，新疆24宗，湖南23宗，貴州22宗，湖北18宗，上海16宗，海南10宗，吉林、安徽、甘肅各8宗，天津6宗，西藏5宗，青海4宗，廣西2宗。

當日本土新增無症狀感染36304宗，其中重慶9447宗，廣東7761宗，北京3048宗，四川1710宗，吉林1578宗，山西1158宗，陝西988宗，新疆982宗，河北949宗，山東882宗，青海754宗，天津689宗，河南665宗，上海128宗，海南37宗等。

北京疫情尚無緩解趨勢 上海進出商業場所將查48小時核酸

北京疫情方面，昨日本土新增3888宗感染個案，包括社會面篩查474宗個案。昨日疫情防控發布會上發言人稱，當前北京本土感染個案快速增長，增速尚無緩解趨勢，波及街鄉範圍擴大，首都疫情防控形式嚴峻。

會上介紹，北京臨時管控措施會第一時間向群眾發佈公告，且臨時管控時間原則上不超過24小時；嚴禁採用硬質圍擋封堵消防通道、單元門、小區門；不得拒絕集中隔離期滿和感染後治癒出院、出方艙的人員進入小區、村內；將加強隔離點、健康驛站、方艙醫院的規範管理。

上海方面，昨日市商務委發布，為進一步做好商業場所疫情防控工作，更好地保障消費者生命安全和身體健康，決定從11月29日零時起，進入餐飲、酒吧、購物中心、超市賣場、菜市場等商業場所時，須持有48小時內核酸檢測陰性證明。後續將根據疫情形勢和防控要求動態調整。