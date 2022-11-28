北京近千人朝陽區亮馬河畔示威　抗議封控高喊「自由民主人權」

新疆烏魯木齊10死大火在內地引爆民怨，除了上海外，昨日（27日）晚上北京也有近千名民眾聚集在朝陽區的亮馬河畔，手持白紙表達抗議，又高喊「不要核酸要自由」、「解封」、「人權」、「要自由」、「要民主」、「拆除網絡防火牆」等口號。



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據台媒中央社報道，透過網絡號召，以中青年人為主的北京民眾在27日傍晚陸續向亮馬河畔聚集，並擺放鮮花及點燃小蠟燭，同時舉起白紙，悼念烏魯木齊火災及內地近3年來因過當防疫的罹難者。

報道指，亮馬河畔的活動迅速在網絡上傳開，不少北京民眾聞訊而來，入夜後越來越多人。部分民眾開始發表演說，批評官方的防疫措施，主要在質疑「動態清零」的必要性，以及各地的過當防疫行徑。

其後北京警方調派大批警力前往亮馬河一帶，並封鎖附近路口，阻止想參與抗議活動的民眾加入。在接近午夜時分，警方開始在亮馬河畔展開清場。但不願散去的大批民眾，轉而進入封鎖中的亮馬橋下高舉白紙。

這時候有人帶領高喊「解封」、「不要核酸要自由」，以及「人權」、「要自由」、「要民主」、「拆除網絡防火牆」等口號。

凌晨1時過後，大批警員縮小對聚集群眾的包圍圈。在一名帶隊警官勸說下，人群在凌晨近2時逐漸離開亮馬橋。

改喊「我要被封控，我要做核酸」反諷

台媒《聯合報》則報道指，警員驅散人群時，曾向民眾喊話「回家吧」、「回家看球」、「疫情期間不要聚集」，並用手拉人，導致過程中出現零星口角衝突。後來民眾聚集在地鐵站旁，改喊「我要被封控，我要做核酸」反諷。