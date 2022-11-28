內地踏入「速凍」模式　寒潮強度較常年同期明顯偏強

受寒潮天氣影響，內地大部地區將劇烈降溫。中央氣象台昨日（27日）升級發布寒潮橙色預警，中國氣象局啟動寒潮三級應急響應。

中央氣象台首席預報員張芳華介紹，本次寒潮的強度較常年同期明顯偏強；12日4日前後，全國大部地區氣溫將逐步回升到正常水平。



11月26日起，新疆北部和西部、青海、甘肅、內蒙古西部等地已出現強降溫，部分地區降溫幅度達12～20℃，普遍有大風天氣；新疆、青海部分地區的極大風速突破歷史同期極值。同時，新疆東部、南疆盆地、內蒙古西部等地出現沙塵天氣。

中央氣象台預計，寒潮將繼續東移南下，11月28日至30日將主要影響中東部大部分地區，中東部大部自北向南將出現劇烈降溫、大風、沙塵和大範圍雨雪天氣，氣溫普遍下降10～16℃，部分地區累計降溫幅度可達18℃以上。

11月28日至12月1日，全國最低氣溫預報圖。（中央氣象台）

12月1日前後，南方地區最低氣溫將達到此次過程最低，最低氣溫0℃線將南壓到江南北部至貴州南部一帶。

今年入冬以來，內地大部地區普遍偏暖，江南一帶最高氣溫一直維持約20℃。本次寒潮過後，大部地區氣溫將迅速由偏高轉向偏低。

《中新社》報道，中央氣象台首席預報員張芳華解釋，本次劇烈降溫與兩個原因有關，一首先，11月份處在大氣環流調整階段，也是中國比較容易發生寒潮的月份。近期，隨着北半球大氣環流的調整，有一個極渦帶着極地高緯度的一股強冷空氣沿西北氣流南下影響中國，造成劇烈降溫。

其次，今年11月前期影響中國的冷空氣勢力較弱，全國大部地區氣溫明顯偏高，因為前期氣溫較高，導致冷空氣到來後降溫幅度劇烈。從本次冷空氣自身冷高壓的強度看，本次寒潮的強度較常年同期明顯偏強。

中央氣象台首席預報員張芳華。（中國氣象局）

她表示，寒潮過程最顯着的特點是降溫劇烈，對南方地區而言，氣溫偏低的狀況或會持續5天左右。此外，東北和南方地區將有雨雪天氣，道路濕滑和結冰將對交通造成較大影響。

張芳華稱，寒潮過後，北方地區氣溫將在11月30日前後自西向東陸續回升，南方地區氣溫12月2日前後也將開始回升。根據預測，12日4日前後開始，全國大部地區氣溫將逐步回到正常或略偏高的水平。