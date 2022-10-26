北方地區持續降溫　青藏高原落雨雪　部分城市氣溫或創下半年新低

受冷空氣影響，國內北方地區持續降溫，華北、西北地區東部等地將降至約15℃；西藏、新疆等地有雨雪，局部地區有大雪或暴雪。



對比近兩日的氣溫，內蒙古東部已降溫6至10℃，新一輪的冷空氣會繼續影響北方地區，將北方前期偏高的氣溫拉至偏低狀態。

今明兩天（26日至27日），華北、西北地區東部等地的最高氣溫將降至約15℃，東北大部最高氣溫在10℃上下。明後天，北方多地氣溫將降至近期低點，部分城市的最高氣溫或刷新今年下半年來的新低，包括北京、天津、石家莊、蘭州等市。

其中，東北地區不僅日間明顯變涼，早晚的寒意亦更加突出。明日起，早晚最低氣溫將迅速跌到0℃或以下，哈爾濱後日的最低氣溫為-6℃。

瀋陽市民穿厚衣出行抵禦寒潮。（視覺中國）

青藏高原有雨雪

西藏東部等地昨日（25日）出現猛烈的雨雪天氣。實況監測顯示，西藏中部和東北部、青海南部、川西高原北部出現小到中雪或雨夾雪天氣，局地大雪；西藏東南部、雲南西北部出現中到大雨，局地暴雨或大暴雨。

隨着南支槽東移，今日青藏高原東部的雨雪會有所減弱。西藏東部、青海南部和東部、川西高原北部以及黑龍江北部、新疆北疆西部和北部等地，部分地區有小到中雪或雨夾雪；西藏東北部、青海東南部、川西高原北部等地部分地區有大雪。

明後兩天，新疆北疆北部及沿天山地區、青海東部、川西高原北部、西藏東部、青海中東部等地，仍會有小到中雪或雨夾雪，其中新疆北疆北部、新疆北疆阿勒泰和沿天山等地部分地區有大雪或暴雪。西南地區大部、江漢等地則多陰雨天氣。

為何北方地區夏秋季節會一晚轉季？

北京市氣候中心首席專家、主任王冀表示，北方大部分地區夏秋時節氣溫起伏大，與冷空氣活動及太陽輻射有關。每年秋分後，隨着太陽直射點南移，高緯度地區接收到的太陽輻射顯着減少，空氣冷卻下沉，在地面形成大規模的冷氣團。

由於陸地比熱容較小，降溫迅速，因此高緯度冷空氣會在亞歐大陸的西伯利亞和蒙古一帶聚集形成勢力強大的亞洲高壓。隨太陽輻射進一步減少、溫度降低，亞洲高壓的勢力會不斷增強。

中國地處亞歐大陸和太平洋之間，海陸熱力性質差異巨大，是全球最典型的季風氣候區。

王冀介紹，秦嶺—淮河以北的東部大部分地區、華北和東北等地都屬於溫帶季風氣候區，冬季在西伯利亞大陸冷高壓的影響下盛行冬季風，夏季則在太平洋副熱帶高壓的影響下盛行夏季風，而秋季正是夏季風與冬季風切換的季節。隨着副熱帶高壓開始南撤、暖濕氣流減弱而亞洲高壓勢力不斷增強，上述地區便會迅速由夏入秋。