反封控示威｜胡錫進：外部因素冀中國亂　兔主席：有境外勢力參與

新疆烏魯木齊大火致10死被指與過度防疫有關，事件在內地引爆民怨。包括北京、上海、武漢、成都等多個大城市在周末爆發示威，多所高校也有學生自發集會。

官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進周一（28日）發文表示，示威「應該會有現場之外因素的某種影響。那些外部因素希望中國亂，如果有機會，他們不爭取染指其中，那才怪了」。



27日再有上海民眾在烏魯木齊中路集結示威：

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胡錫進在微博發文稱，「我們要了解這些外部因素常年存在，他們是個常數，即使中西方關係相對好的時候，那些因素也不曾離開。與之不同的是，內因是變量，這種變量更有可能決定事情在甚麼時候浮上水面，傳播速度能有多快等等。換句話說，外因需要尋找內因生事造勢，以逞其意」。

胡錫進稱，「中國這個國家一旦遇事，一定要外因和內因兼治。關於這兩手都要硬，我們國家的經驗非常豐富，當前形勢下，該堵的堵，該疏的疏。其實這幾天各地防控中的層層加碼已經開始調整」。

胡錫進稱，「絕大部分老百姓意見最大的就是防控層層加碼，隨著這個問題的加速改善，公眾的情緒會迅速緩和下來。一些外因想延續事情的熱度，往深了帶節奏，將會變得非常困難」。

北京有近千名民眾聚集在亮馬河畔抗議：

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此外，內地紅三代KOL「兔主席」（中共元老任仲夷之孫任意）28日也在微博發文表示，近日的示威「肯定有境外勢力參與，內外策應，有關部門應該在積極行動了」。

兔主席提出的多項理據包括，上海連續示威兩天，接著北京，北京的示威地點亮馬橋近使館區，這些都是境外人士多（或靠近境外人士）的地方；示威口號是政治性的，特別是上海，很罕見；主題與烏魯木齊相關，符合境外政治勢力對新疆的想像；外電齊以頭條報道示威，關鍵外媒都到了現場；示威事件出現在維基百科的主頁，還有一個很長的英文詞條，都是第一時間出來的，有人策劃寫；全國還有其他地方出現示威，肯定是有所組織；網上有圖片，示威通過社交網站（如telegram）組織。