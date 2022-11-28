反封控示威｜武漢民眾上街推倒鐵欄水馬　成都人高喊不自由毋寧死

新疆烏魯木齊大火致10死被指與過度防疫有關，事件在內地引爆民怨。自上周六（26日）晚，北京、上海等地的高校、民間都有人自發集會，除了悼念死難者，又對嚴厲的防疫政策表達不滿。

包括北京、上海、武漢、成都等多個大城市在周末爆發示威。美聯社報道指，至少8個內地城市在昨日（27日）爆發示威。

在湖北武漢，昨日有大批民眾在漢正街抗議，一度與武警爆發衝突；在四川成都，民眾則在望平街聚集，高喊「要人權」、「反對獨裁」等口號。



網傳影片顯示，大批民眾在漢正街聚集，有封控區域被鐵柵欄圍住，民眾瘋狂搖晃並推倒鐵柵欄，又有人將封控區外的水馬、鐵皮推倒拆下，並高喊「解封」。警方到場後與示威民眾起衝突，雙方一度拳打腳踢。

直至晚上，警方築起人牆阻擋人潮。消息指，武漢市礄口區政府區長蘇海峰曾到場交涉，呼籲民眾到管委會商量及討論，不要在漢正街附近聚集。另有網民稱，不僅漢正街聚集了上萬人，洪山區、江夏區、南湖等地的民眾都有上街遊行。

在四川成都，民眾昨晚在望平街聚集，有人舉起白紙高喊「不自由、毋寧死」，又有人不斷高喊「言論自由、新聞自由」、「不要獨裁要民主」、「不要專制要自由」等口號。

另一段影片顯示，4名警員站在一出入口處疑阻擋人潮，其中一名女子質問警察為何要封控，「你們都不怕，你們都有薪水。老百姓的錢、老百姓的存款就養活你們，你們知不知道？你們算什麼啊？你們算寄生蟲，你們還要咬我們，吃掉我們、扒我們的皮、喝我們的血、吃我們的肉」。

見警員沒有回應，在場民眾又稱「你們知不知道老百姓被關得有多慘？」，並質問「你們當警察的初衷是什麼？你們應該為人民服務」、「人民警察為人民」，更有人高喊「脫下衣服、加入我們！」 、「現在中國是全世界的笑話你知道嗎」。