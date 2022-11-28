疫情｜多地核酸檢測新規定　廣州7區長期居家者可不參加全員檢測

近日，多地的核酸檢測通知有新變化。其中，廣州市宣布7個區引導群眾按需檢測，長期居家人士可不參加全員核酸檢測。



根據《廣州市11月28日核酸檢測實施方案》要求，11月28日上午8時至29日上午8時，除海珠、番禺、天河、白雲4個區外，廣州其餘7個區引導群眾按需檢測，長期居家的長者、每日上網課的學生、居家辦公者等無社會面活動人員，若無外出需求，可以不參加全員核酸篩查。

此前，廣州市越秀區、荔灣區已發布通知明確，11月28日在部分街道開展核酸檢測「應檢盡檢」工作，無社會面活動的人員，若無外出需求，可以不參加全員核酸篩查。

除了廣州，重慶亦明確「無疫小區」、「無疫社區」不參加近期三輪全員核酸檢測。

據重慶發布消息，11月26日，重慶市政府在新冠疫情發布會上提到，重慶市渝中區、九龍坡區、江北區、渝北區，以及梁平區、墊江縣、秀山縣開展全域或部分區域核酸檢測。

市衛健委副主任李畔表示，近5天都沒有陽性的街鎮、有陽性的街鎮中近5天沒有陽性的社區和小區，不用參與本次全員核酸檢測。

居民在重慶市兩江新區人和街道邢家橋社區採樣點有序排隊進行核酸檢測。（新華社）

11月26日，河南省鄭州市相關部門負責人稱，除了新鄭市順延各項臨時管控措施至11月29日午夜12時，中牟縣、登封市、新密市、滎陽市將根據近日新增病例劃定高風險區，除高風險區外的其他區域停止集中核酸篩查，恢復低風險區管理。

主城八區確有需求的市民，11月28日、29日每戶每天一人憑24小時核酸陰性證明，可外出1小時購買生活物資。

浙江杭州市上城區則在核酸檢測時間調整的通知前加上「建議」二字。11月27日，上城區防控辦發布最新提醒，建議每兩天做一次核酸檢測。

通知稱，上城區連日發現新的陽性感染者，為確保「早發現」，區防控辦建議民眾每兩天做一次核酸檢測，進入公共場所主動掃場所碼，規範佩戴口罩，上城區將增設採樣點、延長採樣點服務時間。