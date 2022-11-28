疫情｜多地核酸檢測新規定 廣州7區長期居家者可不參加全員檢測
撰文：林芷瑩
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近日，多地的核酸檢測通知有新變化。其中，廣州市宣布7個區引導群眾按需檢測，長期居家人士可不參加全員核酸檢測。
根據《廣州市11月28日核酸檢測實施方案》要求，11月28日上午8時至29日上午8時，除海珠、番禺、天河、白雲4個區外，廣州其餘7個區引導群眾按需檢測，長期居家的長者、每日上網課的學生、居家辦公者等無社會面活動人員，若無外出需求，可以不參加全員核酸篩查。
此前，廣州市越秀區、荔灣區已發布通知明確，11月28日在部分街道開展核酸檢測「應檢盡檢」工作，無社會面活動的人員，若無外出需求，可以不參加全員核酸篩查。
除了廣州，重慶亦明確「無疫小區」、「無疫社區」不參加近期三輪全員核酸檢測。
據重慶發布消息，11月26日，重慶市政府在新冠疫情發布會上提到，重慶市渝中區、九龍坡區、江北區、渝北區，以及梁平區、墊江縣、秀山縣開展全域或部分區域核酸檢測。
市衛健委副主任李畔表示，近5天都沒有陽性的街鎮、有陽性的街鎮中近5天沒有陽性的社區和小區，不用參與本次全員核酸檢測。
11月26日，河南省鄭州市相關部門負責人稱，除了新鄭市順延各項臨時管控措施至11月29日午夜12時，中牟縣、登封市、新密市、滎陽市將根據近日新增病例劃定高風險區，除高風險區外的其他區域停止集中核酸篩查，恢復低風險區管理。
主城八區確有需求的市民，11月28日、29日每戶每天一人憑24小時核酸陰性證明，可外出1小時購買生活物資。
浙江杭州市上城區則在核酸檢測時間調整的通知前加上「建議」二字。11月27日，上城區防控辦發布最新提醒，建議每兩天做一次核酸檢測。
通知稱，上城區連日發現新的陽性感染者，為確保「早發現」，區防控辦建議民眾每兩天做一次核酸檢測，進入公共場所主動掃場所碼，規範佩戴口罩，上城區將增設採樣點、延長採樣點服務時間。