中疾控：高風險區5日無新個案要立即解封　嚴禁擅自封閉安全出口

內地疫情持續升溫，針對當前疫情防控中出現的狀況，中國疾控中心專家日前解讀第九版防控方案和優化調整疫情防控二十條措施。其中，高風險區連續5日未發現新增感染者，要立即解封。



根據最新的《新冠肺炎疫情風險區劃定及管控方案》，高風險區、低風險區的劃定由地市級疫情防控指揮部門組織專家組，根據疫情傳播風險的大小進行劃定，高風險區、低風險區的防控工作由地市級疫情防控指揮部門統一指揮。

中國疾控中心傳防處研究員常昭瑞介紹，高風險區一般在疫情早期，在精準流調基礎上按照樓棟和單元進行劃定，只有在傳播風險不明，持續社區傳播的情況下，才可以適度擴大劃定風險的範圍。

低風險區則要強化社會面管控，市民不聚集、不紮堆，外出時要做好個人防護。對於常態化地區（無疫情發生地區），不開展全員核酸檢測，僅按照第九版防控方案的要求，對重點崗位和重點人群開展核酸檢測。

中國疾控中心傳防處研究員常昭瑞指，符合解封條件的高風險區要及時解封。（影片截圖）

二十條優化疫情防控措施明確提出，符合解封條件的高風險區要及時解封。《新冠肺炎疫情風險區劃定及管控方案》中明確，高風險區連續5天未發現新增感染者，且第5天風險區域內所有人員完成一輪核酸篩查均為陰性，降為低風險區。所有高風險區解除後，縣、市、區、旗全域實施常態化防控措施。

此外，二十條優化疫情防控措施要求，做好封控隔離人員的服務保障。依據《中華人民共和國消防法》，任何單位和個人不得以疫情防控需要為由，擅自封閉或堵塞安全出口、隔斷疏散通道，佔用消防車通道。

常昭瑞指出，高風險區域要求足不出戶，其實是要採取利用「門磁」等軟性的管控措施，做，而非採取封門、上鎖、封鎖消防通道等硬性的封控措施，對人身安全帶來隱患。

根據二十條措施要求，地方黨委和政府要落實屬地責任，嚴格執行國家統一的防控政策，嚴禁未經批准阻斷交通、隨意封控、長時間不解封等各類「層層加碼」行為，對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責。

她表示，國家衛健委、疾控局、教育部、交通運輸部等各行業主管部門將加強對行業系統的督促指導，加大典型案例曝光力度，切實起到震懾作用。