疫情｜內地本土昨增3.8萬宗感染　上海迪士尼時隔4日再次閉園

據國家衛健委數據，昨日（28日0時至24時）內地本土新增感染38421宗。無新增死亡個案。



昨日本土新增確診個案3561宗，包括廣東1168宗，北京957宗，重慶209宗，四川177宗，河南164宗，雲南144宗，山西135宗，內蒙古90宗，山東59宗，浙江57宗，福建57宗，黑龍江50宗，湖南41宗，陝西38宗，湖北26宗，遼寧24宗，吉林、新疆各23宗，江蘇22宗，上海20宗，河北19宗，貴州18宗，海南12宗，青海7宗，安徽5宗，廣西4宗，天津3宗，江西、西藏、甘肅各3宗。無新增死亡個案。

當日本土新增無症狀個案34860宗，其中重慶佔最多有8583宗，廣東7725宗，北京3429宗，四川1406宗，山西1335宗，新疆991宗，吉林809宗，山東808宗，天津791宗，河南682宗，黑龍江541宗，江蘇436宗，內蒙古397宗，廣西382宗，浙江202宗，上海158宗，福建115宗，江西54宗，海南39宗等。

廣東昨日本土感染8893宗 部分人群無需參加全員核酸

廣東疫情方面，昨日本土感染8893宗，僅廣州一城就佔7952宗，其餘分佈在深圳（201宗）、佛山（273宗）、湛江（35宗）、東莞（155宗）等市縣。

花都區今早（29日）發布「進一步強化社會面疫情防控措施通告」，表示為有效降低疫情傳播風險，倡導市民於今日開始至12月4日實行彈性工作制或暫時居家辦公，最大限度減少人員流動和聚集。

另倡導全民參與，推動小區、村居自治管理，發揮業委會作用，齊心協力創建「無疫社區（村、小區、網格）」、「無疫樓棟」。

值得關注的是，廣州近日多區發布關於核酸檢測的最新通告，長期居家的老人、網課學生、居家辦公等沒有外出需求的人員，可不參加全員核酸篩查，減少人群聚集感染的風險。

相關閱讀：疫情｜多地核酸檢測新規定 廣州7區長期居家者可不參加全員檢測

上海迪士尼、東方明珠等暫時關閉

上海疫情方面，昨日本土感染178宗，劃定32個區域為高風險區，涉及徐匯區、青浦區、靜安區、普陀區等。

據《新京報》報道，上週五發布重新開放消息的上海迪士尼，今日宣佈再次暫時關閉，僅迪士尼小鎮、星願公園和兩座度假區主題酒店繼續運營。恢復運營時間一旦明確，將及時告知遊客。上海迪士尼度假區將為遊客提供樂園門票改退服務。

另外，上海東方明珠廣播電視塔也將於今日起暫時關閉，恢復開放時間另行通知。