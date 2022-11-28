中國要為早日走出疫情加速準備
今年以來，筆者寫過許多篇關於防疫的文章，其中的共同之處都是希望中國防疫能更加科學精準，不再一刀切、層層加碼，不再過度防疫，學會「陶瓷店裏抓老鼠」，盡最大限度保障人民的正常生活和經濟發展。筆者多次援引上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏的說法，「新冠抗疫將是一個長期的過程，不能抱着咱就是不過了也要把病毒弄死的心態」，「凡是持久的，必是温和的與可持續的」。
因為筆者堅信任何政策措施若想持久有效，就必須經受現實和人心的檢驗，就必須因應現實的變化和民眾的訴求進行調整。防疫的目的是為了人，是服務於人民的利益和訴求，不可本末倒置。只有始終把人作為目的，多設身處地為人民的利益和訴求着想，儘可能兼顧和保障人民的權益和自由，尊重科學和專業，防疫才能持久，才是人民所需要的。而從國家發展大局來看，中國越早走出疫情越好，為了這一天早日到來，為了更平穩地走出疫情，中國應加速進行與弱者共存的準備。
最近中央公布二十條防疫措施，讓包括筆者在內的許多人看到中國漸次走出疫情的希望。這是好事和一種進步，更是當下中國社會應該凝聚共識和為之努力的方向。對於中國來說，躺平是不可取的，過度防疫同樣不可取，最重要的是平穩走出疫情，儘快修復疫情三年以來造成的經濟民生創傷，讓經濟再次騰飛，讓人民過上好日子。這才是王道和改革開放40年積累的寶貴經驗。那怎樣早日平穩走出疫情？關鍵在於能否消除那些依舊害怕新冠病毒的民眾的恐慌心理，能否加速準備與弱者共存，把寶貴的醫療資源用在最需要的民眾身上，最大限度保護弱勢群體。
今年3月，張文宏醫生曾在一篇文章中表示：「這個病毒的病死率已經很低很低，在已經實現群體免疫的國家，病死率已經低於流感。但是我們中國如果現在迅速開放，會引起短時間內大量人群的感染，即使再低的病死率也會造成醫療資源擠兑和社會生活的短暫休克，對社會和家庭造成不可彌補的傷害。我國現在高齡和患有基礎疾病的人群中，相當高的比例由於害怕疫苗接種的副作用，還沒有充分接種，一旦普遍感染，後果不堪設想。下階段我們無論如何要對這部分人群做好保護。」
他的說法是有道理。從最近中國各地的感染情況來看，儘管感染者數量連續多日都高達兩三萬例，但絕大多數是無症狀感染者，重症率極低，說明新冠病毒的危害性明顯下降。正如中國工程院院士、著名中醫專家張伯禮所指出的，當前的臨牀實踐表明，新冠病毒造成的重症和死亡比例很低，這意味着新冠病毒的致病力減弱。
但新冠病毒對於未接種疫苗的老人或基礎疾病患者仍然具有威脅，仍有許多人談新冠病毒色變，擔心老人和孩子，害怕出現長期的後遺症。他們主要集中於一些小城市和農村地區，但也存在於大城市中。為什麼會發生鄭州富士康員工徒步返鄉事件？為什麼石家莊民眾會去搶購蓮花清瘟？為何一些農村地區會採取封路、堵路、釘門等老方法來物理防疫？其中一個關鍵原因是有相當比例的民眾依舊害怕新冠病毒，他們的恐慌情緒是真實存在的。若不能消除他們的恐懼，為老人或有基礎疾病患者建立有效保護屏障，那他們依舊容易恐慌，進而可能造成醫療擠兑。
筆者想以老家（湖北省黃岡市下面的一個縣）的經驗作為案例，最近那裏因為出現疫情，包括鄉村小路在內的許多路都被堵住，街道許多房門都被釘住，防疫的嚴厲程度超過2020年初新冠病毒毒性最嚴重時，明顯不符合中央二十條措施的要求。
但出乎筆者意料的是，老家許多民眾是支持這樣的做法。一是因為農村醫療條件很差，醫療資源匱乏，農村主要只剩下老人和小孩，老人的疫苗接種率不高，許多老人都有基礎疾病。
二是因為農村民眾的公共衛生意識和公民素養比較差，許多人都沒有防護的概念，亦沒有居家隔離的意識。猶記得三年前武漢疫情大爆發時，那會病毒危害性那麼大，但與武漢來往密切的老家，許多人根本沒有公共衛生意識，依舊不戴口罩，整天往人多處聚集，忙於參加各種宴會、酒席和打麻將，後來直到政府強力介入和回鄉過年的年輕人一再呼籲，情況才有所改善。最近老家疫情的出現，據說是因為有一家人從涉疫地區回來後違反居家隔離要求經常外出，把疫情傳開。三是因為農村很窮，政府和民眾都難以承受重症治療費用。四是至今仍有不少人對於新冠病毒的認知還停留在三年前，認為被感染是很嚴重的事情。
類似筆者老家的情況，在中國絕不是個例，甚至具有某種程度的代表性。畢竟，中國依舊是個發展中國家，有「6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1000元左右」。中國實在太大，除了北上廣深等少數繁華髮達的一線、二線大城市之外，還有大量落後的小城市和農村地區。這也是為何對於新冠疫情的認知，在中國輿論場那麼分化，不同群體之間彷彿置身於兩個截然不同的平行世界。
從國家發展大局和社會發展大勢所趨來看，當然越早走出疫情越好。但任何美好的想法都必須建立在複雜的現實之上，都必須平衡不同群體之間的訴求。中國若想平穩走出疫情，若想盡可能不引發醫療擠兑和社會恐慌，勢必要消除相當比例民眾的恐慌，引導他們科學認知毒性早已不同於三年前武漢疫情時的新冠病毒，在小城市和農村地區增加醫療資源的投入，加速提升老人的疫苗接種率，為老人、有基礎疾病的人建立保護屏障。
從目前形勢來看，這項工作要加快進行，越快越好，以便於早點走出疫情，回歸正常生活。在此過程中，中國要向過度防疫、一刀切、層層加碼說不，將科學精準防疫落到實處，守住經濟發展和民眾生活、就醫和安全的基本底線，拿出真金白銀為那些被疫情或封控影響的群體提供救濟（比如延遲還貸和發放生活費），重建民眾的信心和預期，全力拼經濟，改善民生。