北京有人以可樂為約定號召往四通橋示威　上海烏魯木齊中路架路障

包括北京、上海等多個大城市在周末爆發反封控示威。北京、上海、杭州、南京、成都等多個大城市在昨日（28日）都加強警力，以防示威者聚集。

有台媒報道指，北京有人號召示威者前往四通橋表達訴求，由於警方早已在週邊布署龐大警力，令示威計劃未能實現。



北京及上海加強警力部署：

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台媒中央社報道指，北京民眾更反映，北京市內的主要幹道，以及公園、百貨廣場、景點及主要地鐵站、大學校園附近，昨晚都停著2至3輛警車待命，路上更有警車來回巡邏。

為防重演人潮齊聚亮馬橋的場面，亮馬橋週邊派駐的警力最多。有民眾透露，亮馬河一帶幾乎每50米就站著1名警員來回巡邏。

在中共二十大前，曾有民眾於四通橋示威。報道指，昨晚有民眾號召每人攜帶1瓶可樂作為約定，在地鐵海淀黃莊站集合，再以步行方式前往四通橋表達訴求。但警方早已在週邊大片區域布署龐大警力，在街上及預定集合的地點加強盤查，導致示威行動未能實現。

在地鐵海淀黃莊站及四通橋旁的人民大學站內，有大批警員巡邏值守，並隨機查驗乘客、特別是年輕乘客的手機，甚至還查看有無空白紙張及任何瓶裝、罐裝飲料。

《聯合報》的報道則指，在通往四通橋的中關村大街等街道上，警方出動龐大警力部署，基本上每5到10米有一輛警車，甚至有工程車輛在路旁待命。

27日晚上，北京近千名民眾聚集在朝陽區的亮馬河畔抗議：

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上海市烏魯木齊中路架起路障

此外，上海市烏魯木齊中路連續兩天發生示威活動，昨日當地警方加強部署，長約600米的整條路段兩側都架起了藍色路障，僅留部分開口讓民眾出入。平均每個街口兩側各有兩名警察，警車穿梭街區中。

27日晚上，上海市民在烏魯木齊中路示威：