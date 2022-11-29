暴風雪吹襲新疆阿勒泰　牲畜凍傷牧民失聯　公路項目7名工人遇難

寒潮席捲新疆北疆大部分地區。新疆氣象台消息，截至11月28日上午8時，阿勒泰地區富蘊縣吐爾洪鄉的最低氣溫已降至-48.6℃。

在寒冷天氣下，富蘊縣遠東牧場一帶遭遇大風雪，不少路段受阻，甚至傳出有牲畜凍傷、人員被困等情況。

阿勒泰市一公路項目的8名工人日前因極寒天氣走失。市政府昨夜（28日）通報，失蹤者已先後尋回，其中7人不幸遇難。



11月25日起，新疆氣象台連續三天發布寒潮預警，26日更發出2008年以來新疆首個寒潮紅色預警。以阿勒泰地區為例，自11月22日起，氣溫從0℃左右，直接下降至零-20℃。

新疆氣象台預計，強降溫、大風、大雪對牧業生產和牲畜轉場有不利影響，建議各牧區加強牧區道路安全管理，提前做好牲畜防寒保暖及補飼工作。阿勒泰地區行署農業農村局透露，當地牧民一年四季都會轉場放牧，今年寒潮天氣嚴重，不少牧民的牛羊死亡。

當地居民介紹，牧民每年都要將牛羊從夏牧場轉到冬牧場，讓牠們有草料可以吃，但突然出現的暴雪天氣，讓很多轉場的牧民被困路上，甚至失聯。

所謂「轉場」，是指隨着季節的變化而轉移草場放牧。在新疆廣大的草原和高山牧場，由於草場隨山地海拔高度不同而具有分帶性，牧民會在不同季節利用不同高度草場的遷徙游牧，隨水草輾轉而居。

富蘊縣農業農村局負責人介紹，11月26日，當地開始刮風，當晚風力驟然變大，不少羊圈被吹翻，羊群走失，另有部分牲畜從牧場趕回的途中遭遇大風被吹散。為尋找走失的牲畜，不少牧民一度失聯。

由於暴風雪很大，部份羊群被大雪覆蓋，直至翌日才被人尋回，從雪堆中挖出來。負責人稱，當晚政府立即派人搜尋失聯者，走失的8人已先後尋回，走失的牲畜也已全部尋獲。

本次極寒天氣導致阿勒泰市公路項目的7名工人遇難。11月20日以來，當地遭受近10年以來最強區域性寒潮天氣，出現大風、暴雪、降溫等極端天氣過程。

新疆阿勒泰市人民政府通報稱，11月26日晚11時許接報，G217線阿布公路第一合同段總承包部K58場站8名工作人員，因極端災害天氣走失，請求救援。11月27日上午11時10分許，救援人員陸續尋回8人並將他們送往醫院救治，其中，1人生命體徵平穩，7人不幸遇難。